Карта бойових дій на 05.06.2022 – ситуація на фронті

Червень, 05 в 10:44

На 102-гу добу повномасштабної війни російські військові продовжують обстрілювати українські населені пункти.

Карта бойових дій в Україні на 05.06.2022

Загроза ракетних та авіаційних ударів із території Білорусі, що на Волинському та Поліському напрямках, зберігається.

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Згідно з інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу ЗСУ, Білорусь продовжила перевірку бойової готовності підрозділів своїх Збройних сил до 11 червня.

Так, у Брестській області підрозділи однієї з бригад білоруських Сил спеціальних операцій під час контрольно-тактичного заняття відпрацювали дії в міських умовах, а також подолання водної перешкоди.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з артилерії об’єкти інфраструктури в районах населених пунктів Старикове та Катеринівка Сумської області, а також населеного пункту Кам’янська Слобода Чернігівська області.

Також росіяни залучили безпілотник, щоб уточнити розташування позицій українських військ у цих двох регіонах.

Не припиняють російські військові відкривати вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Харкова.

Крім того, окупанти застосували фосфорні боєприпаси у районі села Черкаські Тишки.

На Слов’янському напрямку армія РФ після перегрупування військ іде в наступ у напрямках Довгеньке – Долина та Бражківка – Вірнопілля.

Наступом на Донецькому напрямку підрозділи російських військових намагаються оточити українські війська в районах Сєверодонецька й Лисичанська та заблокувати основні логістичні шляхи.

На Лиманському напрямку ворог наступає в бік Святогірська та намагається витіснити Збройні сили України на правий берег річки Сіверський Донець.

Тривають штурмові дії окупантів за підтримки артилерії на Сєверодонецькому напрямку.

Нині під їхнім контролем східна частина міста. Крім того, наступом у напрямку Ниркового – Миколаївки загарбники намагаються захопити панівні висоти.

На Бахмутський напрямок росіяни перекинули понад 20 одиниць озброєння та військової техніки, щоб доукомплектувати підрозділи, що зазнали втрат.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російська армія обстрілює передній край оборони та тилові райони українських військ, щоб скувати підрозділи та завадити їхньому перегрупуванню.

На Південнобузькому напрямку росіяни замінували узбережжя річки Інгулець.

Також на Миколаївському напрямку армія РФ розгорнула до двох реактивних та двох батарей ствольної артилерії.

Значні втрати змусили окупантів відійти після спроби відновити свої втрачені позиції в напрямку Сухого Ставка й Лозового.

В акваторії Чорного моря готові до застосування ракетного озброєння п’ять носіїв крилатих ракет морського базування типу Калібр.

Втрати РФ на 5 червня 2022

особового складу – близько 31 150 (+100),

танків ‒ 1 381 (+5),

бойових броньованих машин ‒ 3 392 (+13),

артилерійських систем – 686 (+6),

реактивних систем залпового вогню – 207,

засобів протиповітряної оборони – 95,

літаків – 210,

гелікоптерів – 175,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 548 (+8),

крилатих ракет – 122,

кораблів (катерів) – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 360 (+23),

спеціальної техніки – 53 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 102-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW