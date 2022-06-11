Вибухи у Харкові та оборона Сєвєродонецька: що відбувається на 108-й день війни (онлайн)

У ніч на 11 червня у Харкові знову було чути вибухи.

Відбувся обмін полоненими за формулою “4 на 5”. Додому повернулися п’ять українців, зокрема голова Шевченківської ОТГ Олег Пилипенко.

Біля офісу ватажка терористичної організації “ДНР” Пушиліна в окупованому Донецьку пролунав вибух.

У Маріуполі почалися спалахи інфекційних захворювань через масові поховання.

ЗСУ тримають оборону Сєвєродонецька та зміцнюють Лисичанськ в очікуванні штурму. Крім того, українські захисники відсунули лінію фронту на 5-7 кілометрів від Запоріжжя.

Окупанти посилили свою присутність у Чорному морі, вони тримають напоготові 40 крилатих ракет.