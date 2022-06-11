Україна отримає статус кандидата до ЄС, але з умовами – Bloomberg

Червень, 11 в 19:40

Єврокомісія 17 червня рекомендує надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, але висуне умови, що стосуються верховенства права та антикорупційного законодавства. Про це пише агентство Bloomberg.

Цей висновок, який має ухвалити Колегія комісарів, потребує одностайного схвалення 27 країн-членів ЄС.

Bloomberg наголошує, що набуття кандидата на членство в ЄС запустить тривалий процес отримання статусу дійсного члена Євросоюзу. Він може тривати більше десятиліття, протягом якого країна повинна прийняти правила та стандарти ЄС.

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Ця інформація з’явилася на тлі другого з часу повномасштабного вторгнення візиту голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Києва. Під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленський вона сказала, що Україна “багато зробила для зміцнення верховенства права, але ще потрібно провести реформи, наприклад, для боротьби з корупцією”.

— Сьогоднішнє обговорення дозволить нам завершити оцінку до кінця наступного тижня, – зазначила фон дер Ляєн.

Повідомляється, що голова Єврокомісії тривалий час обговорювала із Зеленським опитувальник кандидата на членство у ЄС. Колегія комісарів комісії проведе орієнтовні дебати з цього питання в понеділок, перед тим як ухвалити рішення пізніше цього тижня.

6 червня під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз не розглядає якоїсь альтернативи вступу до ЄС. Зокрема, не можуть бути альтернативою можливі домовленості із Великою Британією щодо оборонного союзу.