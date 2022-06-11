Висновки Єврокомісії щодо статусу України будуть до кінця наступного тижня – фон дер Ляйєн

Червень, 11 в 16:51

Президент України Володимир Зеленський та глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн за підсумками зустрічі у Києві 11 червня зробили заяви на спільному брифінгу.

– Зараз, безумовно, вирішальний час не лише для України, а й для всього європейського континенту. Саме зараз вирішується, яким буде майбутнє об’єднаної Європи і чи буде взагалі, – сказав глава держави.

За його словами, зараз Росія хоче зруйнувати європейську єдність, і Україна лише перший етап у цій агресії.

– Тому позитивна відповідь Євросоюзу на українську заявку щодо членства в ЄС може стати позитивною відповіддю на запитання – чи є взагалі майбутнє у європейського проєкту, – додав Зеленський.

Урсула фон дер Ляйєн у свою чергу заявила, що Єврокомісія завершить роботу над рекомендаціями щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС до кінця наступного тижня.

Зараз дивляться

– Європейська комісія готує свої рекомендації, так званий висновок для країн-членів ЄС. Ми день і ніч працювали над цією оцінкою. Я пообіцяла вам у квітні, що ми працюватимемо над цим невпинно, і наші обговорення дозволять нам завершити цю роботу до кінця наступного тижня, – зазначила вона.

Раніше після прибуття до Києва Урсула фон дер Ляєн заявила, що разом з Володимиром Зеленським сьогодні підіб’ють підсумки спільної роботи, необхідної для відновлення та прогресу, досягнутого Україною на її європейському шляху.

Якщо висновки ЄК будуть позитивними, потрібне ще схвалення держав-членів ЄС, перш ніж Україні буде офіційно надано цей статус.