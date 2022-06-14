Готові надати все необхідне – Пентагон про допомогу Україні

Червень, 14 в 15:09

Сполучені Штати Америки готові надати Україні все необхідне озброєння.

У цьому очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив під час пресконференції в Багкоку.

– США готові надати все, щоб допомогти Україні досягти успіху, одночасно не забуваючи про власну бойову готовність, – сказав міністр оборони США Ллойд Остін.

Крім того, додав Ллойд Остін, партнери Сполучених Штатів також готові надати суттєву допомогу Україні.

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– Ви знаєте, що ми вже надали значну кількість гаубиць із 155-міліметровими боєприпасами та багато чого іншого. Такі ж гаубиці передали й інші країни.

Міністр оборони запевнив, що США й надалі працюватимуть над тим, щоб Україна якомога швидше отримувала все необхідне озброєння для захисту своєї території.

Нагадаємо, що напередодні радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що Україні для перемоги у війні потрібні:

1 тис. гаубиць калібру 155 мм;

300 реактивних систем залпового вогню;

500 танків;

2 тис. одиниць бронетехніки;

1 тис. дронів.

Українська сторона очікує на рішення міністрів оборони країн світу, у яких на 15 червня запланована зустріч Контактної групи в Брюсселі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 111-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: U. S. Department of Defense