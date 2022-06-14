Президент Володимир Зеленський попросив Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного дуже уважно поставитися до повідомлень у ЗМІ про те, що в частини наших бійців немає достатньо засобів індивідуального захисту.

– Я очікую перевірки логістики в армії – перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту. На сьогодні всім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати всього необхідного для захисту. Держава забезпечує таке постачання, – наголосив Зеленський.