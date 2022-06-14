Ракетна атака РФ з Криму та бої в Сєвєродонецьку: що відбувається на 111-ту добу війни (онлайн)
Урожай в Україні скоротиться майже вдвічі – з 86 млн тонн до 48,5 млн тонн.
Литва передасть Україні 110 антидронових гвинтівок власного виробництва.
Прилуки на Чернігівщині були обстріляні чотирма крилатими ракетами.
Уряд України заборонив експортувати вугілля, мазут та газ українського видобутку з країни.
На Донбасі Збройні сили України звільнили три села та посунули ділянку фронту на 15 кілометрів.
У Бучанському районі на Київщині поліція виявила ще одне масове поховання вбитих мирних жителів. В ямах знайшли тіла сімох людей, яких катували, а потім застрелили в голову російські солдати.
Президент Володимир Зеленський попросив Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного дуже уважно поставитися до повідомлень у ЗМІ про те, що в частини наших бійців немає достатньо засобів індивідуального захисту.
– Я очікую перевірки логістики в армії – перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту. На сьогодні всім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати всього необхідного для захисту. Держава забезпечує таке постачання, – наголосив Зеленський.
Президент Володимир Зеленський наголошує нашим партнерам, що затягування з її наданням не може мати виправдань.
– Перші запити на протиракетні системи ми зробили ще задовго до повномасштабного вторгнення, – сказав глава держави.
Президент Володимир Зеленський заяви, що Канада стала першою державою, яка переказала на український рахунок у МВФ спеціальну допомогу – близько 800 мільйонів доларів.
Президент Володимир Зеленський заявив, що українські воїни сьогодні збили кілька крилатих ракет, які ворог направив на наші міста.
– І це – врятовані життя. Це врятована інфраструктура. Але вдалося збити тільки частину. На жаль, є жертви, є руйнування. Сьогодні удар був по Львівській і Тернопільській областях, – наголосив президент.
США розробляють план вивезення зерна з України залізницею та зберігання його у тимчасових пунктах на кордоні, зокрема з Польщею. Про це заявив президент США Джо Байден.
– Ми маємо намір збудувати тимчасові силоси для зберігання українського зерна, зокрема й у Польщі. Це дозволить доставляти зерно до океану, а далі по усьому світі. Але це займе час, – сказав Байден.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина продовжить постачання Збройним силам України сучасного озброєння. Зокрема йдеться про сучасну зенітну систему та радар виявлення артилерійських знарядь.
Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.
Також турецька компанія надала додаткові боєприпаси для ударного безпілотника.
Сьогодні під час повітряної тривоги на території Івано-Франківської області сили ППО збили російську ракету. Жертв та пошкоджень інфраструктури немає.
Наразі повідомляється, що через падіння уламків ворожої ракети постраждало шестеро людей. Їхній стан задовільний.