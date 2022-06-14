Червень, 14 в 18:59

Європейський Союз не може відмовити Україні в статусі кандидата на членство, оскільки наша держава під час повномасштабної війни з РФ бореться саме за європейські цінності.

Таку думку висловив віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс в ефірі австрійського суспільного мовника ORF.

– Українці зараз захищають наші європейські цінності. І з огляду на це якщо вони просять про можливість вступу до ЄС, ми не можемо сказати ні, – наголосив Тіммерманс.

Водночас він зазначив, що Україна зараз ще не готова до членства в Євросоюзі. Тіммерманс додав, що “повністю розуміє причини занепокоєння” деяких країн-членів ЄС щодо можливого “занадто швидкого вступу” держави, понівеченої війною.

Зараз дивляться

– Ми взагалі не можемо назвати жодної дати, – заявив він, коментуючи терміни можливого вступу України до Євросоюзу.

Як відомо, в п’ятницю, 17 червня, Єврокомісія оголосить висновки щодо заявки України на отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

Західні ЗМІ повідомляли, що Європейська комісія наполягатиме на наданні Україні статусу кандидата, і остаточне рішення залишиться за Європейською Радою.

Однак сьогодні речник Єврокомісії Ерік Мамер заявив, що відбулися ознайомчі дебати, які дають змогу членам колегії висловити свої думки і бачення щодо цього питання, а рішення буде ухвалене 17 червня.

Джерело: Kurier, Deutsche Welle