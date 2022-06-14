У Єврокомісії назвали точну дату, коли оголосять висновки щодо заявки України

Червень, 14 в 16:52

Речник Єврокомісії Ерік Мамер на брифінгу у Брюсселі назвав дату оголошення висновків щодо заявки України на отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі – це 17 червня.

– Я читав у пресі, що ЄК вчора ухвалила рішення, але це не відповідає дійсності. Єврокомісія вчора нічого не вирішувала. Вона провела ознайомчі дебати, які дають змогу членам колегії висловити свої думки і бачення щодо цього питання для того, аби підготувати рішення, яке буде ухвалене у п`ятницю, 17 червня, – наголосив він.

За його словами, наразі єврокомісари готуються до дебатів, а відповідні служби доопрацьовують документи.

Західні ЗМІ пишуть, що Єврокомісія 17 червня, ймовірно, рекомендує надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, проте висуне умови, що стосуються верховенства права та антикорупційного законодавства.

Зараз дивляться

Цей висновок, який має ухвалити Колегія комісарів, потребує одностайного схвалення 27 країн-членів ЄС.

Набуття кандидата на членство в ЄС запустить тривалий процес отримання статусу дійсного члена Євросоюзу. Він може тривати більше десятиліття.