Червень, 14 в 8:38

Європейська комісія наполягатиме на наданні Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу. Таким чином остаточне рішення залишиться за Європейською Радою.

Про це повідомило американське видання Politico з посиланням на інформоване джерело.

– Європейська комісія рекомендуватиме надати Україні офіційний статус країни-кандидата в ЄС, за словами кількох офіційних осіб, знайомих із обговореннями, які відбулися під час дебатів між членами комісії у понеділок, – зазначило джерело.

Видання нагадало, що влада України неодноразово наголошувала, що цей статус забезпечить безцінне моральне піднесення під час війни.

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– Комісія не забуває, що Україна – єдина країна в Європі, де люди загинули, де в людей стріляли, бо вони були на вулицях із прапорами ЄС. Тепер ми не можемо сказати їм: Вибачте, хлопці, ви розмахували не тим прапором, – додало джерело видання.

Представник Єлисейського палацу зазначив, що статус кандидата, якщо його нададуть, буде лише початком набагато тривалішого процесу.

За його словами, як тільки Україна потенційно отримає статус кандидата, мають розпочатися переговори. Методологія членства в ЄС передбачає переговори щодо глав та оборотні переговори залежно від того, як розвивається країна. Тому є вимоги, що відповідають стандартам ЄС, і у будь-якому разі вони будуть дуже вимогливими до України.

Щоб Україна отримала статус кандидата в ЄС, потрібно одностайне схвалення 27 глав держав і урядів у Європейській Раді, які, як очікується, розглянуть це питання на саміті в Брюсселі наступного тижня. Експерти заявили Politico, що принаймні три країни досі виступають проти.

Стосовно Молдови та Грузії, які також подали заявки на отримання статусу кандидата, посадовці заявили, що в Єврокомісії загалом підтримують Молдову, де зараз діє проєвропейський уряд. Але вони менш впевнені щодо Грузії, яка постраждала від всепроникних політичних потрясінь і помітного відступу від демократії в останні роки.

11 червня глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія завершить роботу над рекомендаціями щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС до кінця наступного тижня – до 26 червня.