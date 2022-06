Хотів привітати прихильників: Байден впав з велосипеда під час прогулянки

Президент США Джо Байден впав з велосипеда під час поїздки біля свого будинку в Рехобот-Біч у Делавері, коли він і його дружина святкували 45-ту річницю весілля.

Зазначається, що глава Білого дому впав, коли зупинився, щоб привітати своїх прихильників. Судячи з його слів, він не отримав травм.

Байден сказав журналістам, що не зняв взуття з педалей велосипеда, що спричинило падіння.

Приблизно через 10 секунд після падіння служба безпеки допомогла йому піднятися. Натовп, який був присутній під час інциденту, почав плескати у долоні.

NOW – Biden falls off bike on Delaware ride with Jill.pic.twitter.com/iULl1ieDGS

— Disclose.tv (@disclosetv) June 18, 2022