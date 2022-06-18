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Хотів привітати прихильників: Байден впав з велосипеда під час прогулянки

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден впав з велосипеда під час поїздки біля свого будинку в Рехобот-Біч у Делавері, коли він і його дружина святкували 45-ту річницю весілля.

Зазначається, що глава Білого дому впав, коли зупинився, щоб привітати своїх прихильників. Судячи з його слів, він не отримав травм.

— У мене все добре, — повідомив президент.

Байден сказав журналістам, що не зняв взуття з педалей велосипеда, що спричинило падіння.

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Приблизно через 10 секунд після падіння служба безпеки допомогла йому піднятися. Натовп, який був присутній під час інциденту, почав плескати у долоні.

Кореспондент Daily Mail, який був на місці інциденту, повідомив, що Байден поспілкувався з натовпом, після чого сів на велосипед та разом із дружиною та охороною поїхав далі.

Повідомляється, що у п’ятницю подружжя Байденів відзначили 45-ту річницю весілля та наразі проводять вихідні на пляжі з котом Віллоу.

Джерело: Daily Mail
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