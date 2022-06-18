Червень, 18 в 13:33

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив сподівання, що лідери Європейського Союзу під час саміту 23-24 червня досягнуть домовленості щодо статусу кандидата на вступ до ЄС для України.

У своєму відеозверненні у суботу, 18 червня, він також пообіцяв подальшу підтримку та допомогу Україні у боротьбі з Росією.

— Ми продовжимо надавати фінансові ресурси. Ми допоможемо відновити Україну. Ми продовжуватимемо постачати зброю, яка вкрай необхідна для захисту незалежності України, – сказав він.

Канцлер наголосив, що через вторгнення РФ в Україну вже загинуло багато людей, зруйновано багато будинків, а також міст та сіл. Він розповів, що під час візиту до Києва він разом із прем’єром Італії Драгі та президентом Франції Макроном відвідали Ірпінь та побачили руйнування. Канцлер зазначив, що це “жахливо”.

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Шольц додав, що зараз йдеться про поєднання солідарності з перспективою.

— Оскільки багато хто бореться за свободу та демократію в Україні, вони хочуть знати, що це приведе до Європи, – заявив канцлер.

Він зазначив, що для України необхідний статус кандидата на вступ до ЄС.

— Тепер ми поговоримо про це в Брюсселі. Вже в четвер. І спробуємо отримати 27 “так” на конкретне рішення, спільне рішення Євросоюзу, яке також відкриває цю перспективу, – заявив Шольц.

17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. Єврокомісія заявила, що Україна загалом просунулася в досягненні стабільності інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу і захист меншин.

Офіційне рішення щодо статусу для України, Молдови та Грузії мають ухвалити на саміті лідерів ЄС 23 червня.

Джерело: Bundesregierung