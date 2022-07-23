У США залишилося $6 млрд, виділених на допомогу Україні – Foreign Policy

Липень, 23 в 13:37

У розпорядженні адміністрації президента США Джо Байдена залишилося $6 млрд, які були виділені на військову допомогу Україні.

Про це повідомив репортер Foreign Policy Джек Детч з посиланням на неназваного представника Міноборони США.

– У адміністрації Байдена залишилося $6 млрд у президентських повноваженнях на постачання зброї Україні: високопоставлений представник Міністерства оборони США, – написав журналіст у Twitter.

NEW: Biden admin has $6 billion left in presidential drawdown authority to provide weapons to Ukraine: senior U.S. defense official Зараз дивляться — Jack Detsch (@JackDetsch) July 22, 2022

Гроші цієї програми необхідно використати до кінця фіскального року США, тобто до кінця вересня.

До слова, 22 липня у Білому домі повідомили, що Сполучені Штати Америки виділять Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму $175 млн.

Згідно з указом, який підписав президент США Джо Байден, кошти будуть спрямовані на постачання озброєння та навчання українських військовослужбовців.

Спікер Білого дому Джон Кірбі повідомив, що пакет військової допомоги включає ще п’ять РСЗВ HIMARS та ракети до них, а також 580 дронів Phoenix Ghost.