У США залишилося $6 млрд, виділених на допомогу Україні – Foreign Policy

У розпорядженні адміністрації президента США Джо Байдена залишилося $6 млрд, які були виділені на військову допомогу Україні.

Про це повідомив репортер Foreign Policy Джек Детч з посиланням на неназваного представника Міноборони США.

NEW: Biden admin has $6 billion left in presidential drawdown authority to provide weapons to Ukraine: senior U.S. defense official

— Jack Detsch (@JackDetsch) July 22, 2022