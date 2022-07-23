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У США залишилося $6 млрд, виділених на допомогу Україні – Foreign Policy

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
У США залишилося $6 млрд, виділених на допомогу Україні – Foreign Policy
Фото: Depositphotos

У розпорядженні адміністрації президента США Джо Байдена залишилося $6 млрд, які були виділені на військову допомогу Україні.

Про це повідомив репортер Foreign Policy Джек Детч з посиланням на неназваного представника Міноборони США.

– У адміністрації Байдена залишилося $6 млрд у президентських повноваженнях на постачання зброї Україні: високопоставлений представник Міністерства оборони США, – написав журналіст у Twitter.

Гроші цієї програми необхідно використати до кінця фіскального року США, тобто до кінця вересня.

До слова, 22 липня у Білому домі повідомили, що Сполучені Штати Америки виділять Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму $175 млн.

Згідно з указом, який підписав президент США Джо Байден, кошти будуть спрямовані на постачання озброєння та навчання українських військовослужбовців.

Спікер Білого дому Джон Кірбі повідомив, що пакет військової допомоги включає ще п’ять РСЗВ HIMARS та ракети до них, а також 580 дронів Phoenix Ghost.

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