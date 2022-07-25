У Південній Африці викрадена дівчинка возз’єдналась зі своєю справжньою родиною через 17 років

Липень, 25 в 0:15

У Південній Африці маленька дівчинка, викрадена з лікарняного ліжка матері через три дні після народження, возз’єдналась зі своєю справжньою родиною через 17 років. Друга донька почала навчатися у новій школі, де потоваришувала зі своєю родичкою. Зразки ДНК підтвердили, що дві дівчини дійсно є сестрами.

Історія Селести та Морн Нерс, чию дочку Зефані викрали з лікарні, почалася у квітні 1997 року. Подружжя шукало доньку 17 років. Пара регулярно подавала оголошення у ЗМІ, щоб знайти маленьку дівчинку. Батьки найняли приватних детективів у відчайдушних спробах возз’єднатися зі своєю зниклою дитиною.

– Мій перший спогад про Зефані належить тому часу, коли мені було чотири чи п’ять років. Мої батьки сказали мені, що у мене зникла сестра. За три дні її викрали з лікарні у 1997 році. У дитинстві мої батьки постійно говорили про мою сестру. Їм було цікаво, що вона зараз робить? Чи вона в безпеці та чи люблять її? Чи не погано поводився з нею той, хто її взяв? Я бачила у новинах історії про зниклих дітей, які так і не повернулися додому. Тому, коли я був молодшою, я завжди думала, що з нею сталося найгірше, – розповіла сестра зниклої дівчини Кесседі.

Справа отримала несподіваний поворот у 2015 році, коли їхня друга донька Кессіді пішла до нової школи. Учні помітили, що школярка Міше Соломон надзвичайно схожа на Зефані, зниклу сестру Кессіді, і на саму дівчинку.

Зараз дивляться

– Моє дитинство було непростим. Грати з друзями, кидати м’яч надворі чи ходити гратися з сусідами, мені просто не дозволяли. Я не могла бути на вулиці сама понад 10 хвилин, щоб мене не прийшли шукати батьки. Щороку ми влаштовували дні народження для Зефані, але я почала думати про неї лише коли пішла у середню школу. Я думала про неї щодня. Не знаю, що змінилося, просто в душі було відчуття, що може вона десь поруч, – зазначила Кесседі.

Дівчата подружилися, але не підозрювали, що насправді є сестрами. Міше виросла лише за декілька кілометрів від будинку справжньої родини. Незабаром з’ясувалося, що коли дівчина була немовлям, то її викрали з лікарні Groote Schuur у Кейптауні.

– Вона сказала: я твоя зникла сестра. Вона пройшла тест ДНК, і результати показали збіг на 99,9%. Я не могла у це повірити – Міше була зниклою Зефані. У той момент я не знала, що відчувати, я просто була дуже щаслива. Зофанія не була мертва, а навпаки жива і здорова. Я кинула телефон і почала стрибати вдома. Я була переповнена щастям, любов’ю і теплом. Навіть зараз я не можу це правильно пояснити, – поділилася дівчина.

У 2016 році жінку, яку Міше з дитинства вважала своєю матір’ю, заарештували. Зловмисниця постала перед судом. Проте викрадена дівчинка все ж вирішила залишитися з родиною, в якій її виховали. Так подружжя вдруге фактично втратило свою доньку.

Про це йдеться в оригінальному документальному фільмі Girl, Taken, прем’єра якого відбудеться 25 липня на стрімінговому сервісі Paramount +. Кінострічка розповідає про долю двох сімей, які опинилися у найжахливішій ситуації, яку тільки можна уявити.

Джерело: Newsweek