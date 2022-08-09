Ось чому Блінкен зараз там: у США заявили, що РФ хоче розширити присутність в Африці

Серпень, 09 в 15:03

Росія прагне розширити свою присутність в Африці. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час церемонії зміни Африканського командування Збройних сил США (AFRICOM) у німецькому Штутгарті.

— РФ продає дешеву зброю та підтримує сили найманців. І це ще одне нагадування про готовність Москви сіяти хаос і загрожувати заснованому на правилах міжнародному порядку — і це виходить далеко за межі безрозсудного вторгнення Путіна в Україну, – сказав Остін під час свого виступу.

Він нагадав про бажання Китаю вийти на Африку, заявивши, що вони хочуть “побудувати бази в Африці та підірвати відносини США з африканськими народами, урядами та військовими”.

Водночас глава Пентагону запевнив, що США прагнуть “забезпечити, щоб Африка користувалася захистом міжнародних правил і норм, які сприяють нашій безпеці та процвітанню”

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— США віддані підтримці наших друзів будь-де в Африці, де намагаються створити відкриті та інклюзивні демократії. Подекуди в Африці ми бачимо інші загрози демократії. Деякі лідери розправляються з громадянськими свободами, піддаються корупції або пригнічують волю народу, – сказав Остін.

Він додав, що держсекретар США Ентоні Блінкен був у Південній Африці, щоб запустити нову Стратегію США для Африки на південь від Сахари.

Сьогодні, 9 серпня, Остін вирушить до Латвії, а Блінкен до Демократичної Республіки Конго, де зустрінеться з президентом Феліксом Чісекеді та міністром закордонних справ Крістофом Лютундулою.

У понеділок у Преторії (Південна Африка), Блінкен виступив за партнерство між США та африканськими державами, заявивши, що вони не можуть досягти жодного зі своїх “спільних пріоритетів”, якщо не працюватимуть разом як рівні партнери. В межах поїздки Блінкен також відвідає Руанду.

Держсекретар США вирушив у тур африканськими країнами, щоб протистояти російському впливу на континенті. Наприкінці липня глава російського МЗС Сергій Лавров відвідав кілька африканських країн, зокрема Ефіопію, Уганду, Конго та Єгипет.