У Копенгагені відбудеться розширений формат зустрічі Рамштайн – Міноборони Німеччини

Серпень, 09 в 1:01

На території Копенгагена 11 серпня відбудеться зустріч на рівні міністрів оборони низки країн, яка трохи відрізнятиметься від звичного формату Рамштайн з військової допомоги Україні.

Про це заявив речник Міністерства оборони Німеччини Арно Колац. За його словами, зустріч у Копенгагені буде іншою, ніж звичний формат Рамштайн, де обговорювали короткострокові поставки необхідного озброєння Україні.

Колац зазначив, що у Копенгагені планують обговорити питання довгострокового фінансування, навчання українських військових та інші питання. У Німеччині хочуть збільшити внесок, який буде більшим, ніж передбачає формат Рамштайн, додав він.

Зараз дивляться

Речник МО ФРН нагадав, що Німеччина є однією з трьох країн, які постачають Україні установки запуску ракет. За словами Колаца, Німеччина надає Україні радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби Cobra для боротьби з російською артилерією, дронів та інших видів техніки.