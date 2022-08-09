Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

У Копенгагені відбудеться розширений формат зустрічі Рамштайн – Міноборони Німеччини

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Копенгагені відбудеться розширений формат зустрічі Рамштайн – Міноборони Німеччини
Фото: Pixabay

На території Копенгагена 11 серпня відбудеться зустріч на рівні міністрів оборони низки країн, яка трохи відрізнятиметься від звичного формату Рамштайн з військової допомоги Україні.

Про це заявив речник Міністерства оборони Німеччини Арно Колац. За його словами, зустріч у Копенгагені буде іншою, ніж звичний формат Рамштайн, де обговорювали короткострокові поставки необхідного озброєння Україні.

Колац зазначив, що у Копенгагені планують обговорити питання довгострокового фінансування, навчання українських військових та інші питання. У Німеччині хочуть збільшити внесок, який буде більшим, ніж передбачає формат Рамштайн, додав він.

Зараз дивляться

Речник МО ФРН нагадав, що Німеччина є однією з трьох країн, які постачають Україні установки запуску ракет. За словами Колаца, Німеччина надає Україні радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби Cobra для боротьби з російською артилерією, дронів та інших видів техніки.

Читайте
Наступні два місяці можуть вирішити результат війни в Україні - очільник Бюро нацбезпеки Польщі

Джерело: Укрінформ
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка