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Знову в Астану: Токаєв підтримав перейменування столиці Казахстану

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Знову в Астану: Токаєв підтримав перейменування столиці Казахстану
Фото: Depositphotos

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підтримує перейменування столиці країни з Нур-Султану знову в Астану.

З відповідною ініціативою виступили депутати парламенту. Про уе повідомив прессекретар Токаєва Руслан Желдібай.

– Президент проінформований про цю ініціативу депутатів. Вони спиралися на пропозиції, які неодноразово висловлювалися під час зустрічей із населенням, а також у численних зверненнях громадян у період референдуму. Пропозиція парламентарів включена до проєкту Конституційного закону за згодою глави держави, – пояснив він.

Водночас Руслан Желдібай додав, що Касим-Жомарт Токаєв вважає історичним фактом вирішальну роль Нурсултана Назарбаєва у зміцненні сучасної державності Казахстану та становленні столиці.

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Тому інші об’єкти, названі на честь першого президента, мають зберегти свої назви.

Нагадаємо, у березні 2019 року Касим-Жомарт Токаєв запропонував перейменувати столицю Казахстану Астану на честь колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.

Парламент країни на спільному засіданні палат ухвалив законопроєкт про перейменування столиці на честь першого президента країни.

Це сталося відразу після того, як Назарбаєв заявив про те, що залишає посаду глави держави, яку обіймав майже 30 років.

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