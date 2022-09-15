Вересень, 15 в 19:34

Майже через сім місяців після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Німеччина вперше вирішила передати бронетехніку для української армії. Йдеться про 50 бронеавтомобілів Dingo.

Як поінформувала міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт, Україна також отримає ще дві реактивні системи залпового вогню Mars II і близько 200 ракет до них. Раніше Київ уже отримав три такі РСЗВ.

Для українських військових організують тренування на новій техніці. Підготовка екіпажів відбудеться в Німеччині і розпочнеться вже у вересні.

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– Dingo зарекомендували себе і зроблять значний внесок у захист солдатів, – зазначила Ламбрехт.

Вона також високо оцінила успіхи України в боротьбі з російською армією на Харківщині.

– Хоробре та успішне проведення операцій Збройними силами України демонструє, наскільки важливо швидко надати Україні додаткову військову техніку, – заявила міністр.

Der Dingo – die Lebensversicherung für die Truppe: Er ist als Allschutz-Transport-Fahrzeug (ATF) besonders gefragt auf Konvoi- oder Patrouillenfahrten. Sein Unimog-Fahrgestell macht ihn wendig und geländegängig und natürlich ist der Dingo auch gepanzert. https://t.co/eGSD3RWxFH — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) September 15, 2022

За даними німецького видання Bild, варіант передання Україні бронемашин Dingo розглядався з кінця липня в тісній координації кількох федеральних міністерств як альтернатива бронетранспортерам Fuchs.

На початку вересня видання отримало внутрішні документи Міноборони Німеччини про відмову надавати ЗСУ бронеавтомобілі Dingo через “власні потреби”. А приблизно за тиждень відбулася кардинальна зміна позиції Берліна.

Dingo ATF – це броньований колісний бронеавтомобіль. Найчастіше його використовують для патрулювання та розвідки. Шасі Unimog робить його маневреним та здатним до пересування бездоріжжям. Захист Dingo повинен витримати вибухи мін, обстріли зі стрілецької зброї, уламки артилерійських набоїв, гранат тощо.

На даху бронемашини може розміщуватися кулемет MG3, станковий гранатомет HK GMG і важкий 12,7-мм кулемет Browning M2. Керувати цією зброєю можна як безпосередньо, так і дистанційно з кабіни.

На озброєнні німецької армії є понад 500 автомобілів Dingo в різних модифікаціях.

Нещодавно Німеччина передала Україні ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard та довела їхню загальну кількість до 24 одиниць.

Джерело: Міноборони Німеччини, Die Zeit