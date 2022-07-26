Липень, 26 в 16:39

Німеччина передала Україні реактивні системи залпового вогню Mars II та ще кілька самохідних артилерійських установок на додачу до тих, які вже є на озброєнні в української армії.

Про це сьогодні поінформувала міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт. За її словами, Україна отримала чергову партію важкого озброєння від ФРН для захисту від повномасштабної російської агресії.

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Серед іншого, Берлін передав Києву обіцяні три системи залпового вогню Mars II. Крім того, Україна отримала три самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

– Доставлені обіцяні реактивні системи залпового вогню Mars II і ще три Panzerhaubitzen 2000. Ми тримаємо своє слово, – наголосила Ламбрехт.

Отримання Україною систем Mars II підтвердив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Наприкінці червня повідомлялося, що Німеччина передасть Україні три системи Mars II і навчить українських військових ними користуватися. Це озброєння, а також артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 надходять зі складів Бундесверу.

За словами Ламбрехт, на додачу до цієї зброї у вересні Україна отримає від ФРН контрбатарейні радари Cobra.

– Контракт уже підписано, і зараз розпочнеться навчання українських військових роботі з цією складною системою. Це дозволить нашим артилерійським системам працювати ще швидше і точніше, – заявила міністр.

Вона додала, що через кілька днів також мають розпочатися тренування українських військовослужбовців на системах протиповітряної оборони IRIS-T. Їх Київ може отримати восени цього року.

Напередодні стало відомо, що Німеччина передала Україні перші три зенітно-ракетні комплекси Gepard. Загалом наша держава отримає до 30 Gepard з боєзапасом близько 60 тис. набоїв.

Що відомо про установки Mars II

Mars II – це німецька реактивна система залпового вогню (РСЗВ), яка поповнила озброєння Бундесверу у 1990 році.

Маса установки становить 26,6 т, довжина – 6,97 м, ширина – 2,94 м, висота – 2,59 м. Шасі – гусеничне на базі американської БМП M2 Bradley.

Екіпаж реактивних систем складається із 3 осіб – командира, водія і навідника.

Інші характеристики РСЗВ:

• Двигун – 8-циліндровий дизель Cummins VTA-903 потужністю 500 л.

• Максимальна швидкість на шосе становить 64 км/год, по пересіченій місцевості – 48 км/год, із запасом ходу 480 км.

• Артилерійська частина РСЗВ складається з двох контейнерів по шість склопластикових напрямних труб кожен, змонтованих в броньованому корпусі. Усі 12 ракет можуть бути випущені за 60 секунд.

• Залежно від типу боєприпасу дальність ураження мети становить 38-300 км.

• РСЗВ має систему колективного захисту від зброї масового ураження з фільтровентиляційною установкою.

Джерело: Die Welt, Die Zeit