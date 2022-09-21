За погрозами та пропагандою не приховати, що Україна перемагає – Бен Воллес

Вересень, 21 в 12:19

Жодні погрози та пропаганда не зможуть приховати той факт, що Україна перемагає РФ у війні.

Таку заяву міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зробив після звернення очільника Кремля до російського народу 21 вересня, де було оголошено про часткову мобілізацію та оновлено ядерні погрози.

Очільник британського оборонного відомства запевняє: міжнародне співтовариство єдине, тоді як Росія перетворюється на світового вигнанця.

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За словами Бена Воллеса, президент РФ разом із міністром оборони країни вже спрямували на смерть десятки тисяч погано оснащених громадян.

– А те, що Путін порушив свої обіцянки не мобілізувати частину населення та не анексувати території України, свідчить про провал вторгнення, – зазначає міністр оборони Великої Британії.

Водночас у британській розвідці заявили, що окупаційні війська бояться неминучого наступу України.

Тільки так можна пояснити спішне оголошення про проведення референдумів на захоплених територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Псевдочиновники на окупованих територіях очікують, що із “офіційним приєднанням до Росії” вони почуватимуться більш безпечно.

Однак, додають у розвідці Міноборони Великої Британії, російські війська в Україні потерпають від браку особового складу.

Зміни до Кримінального кодексу, за які 20 вересня проголосувала Держдума РФ, у Міноборони Великої Британії пояснюють не інакше, як спробою пом’якшити тиск на російське цивільне та військове керівництво, що наростав останні два тижні.

Ще одна мета, якої домагаються в Кремлі, – обмежити кількість дезертирств і відмов від участі у війні.

– До цих нововведень, імовірно, підштовхнула критика громадськості, – припускають у британській розвідці.

Проголосовані зміни до закону, додають в оборонному відомстві Великої Британії, визначатимуть подальший розвиток стратегії Росії.

– Путін у надії наростити бойову міць йде на ризикований політичний крок, підриваючи вигадку про те, що в Росії немає ні війни, ні національної кризи, – підсумували в британській розвідці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 210-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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