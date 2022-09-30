Російський диктатор Володимир Путін 30 вересня оголосив про анексію захоплених українських територій.

– Упевнений, що Федеральні збори підтримають конституційний закон про прийняття та утворення в Росії чотирьох нових регіонів. Чотирьох нових суб’єктів Російської Федерації. Це є воля мільйонів людей, – сказав російський диктатор під час звернення.

Глава окупантів заявив, що жителі Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей нібито “стають громадянами РФ назавжди”, після чого несподівано закликав Київ “негайно припинити всі бойові дії, вогонь і ту війну, яку він розв’язав ще у 2014 році та повернутися за стіл переговорів”, перекручуючи інформацію – адже саме Росія напала на Україну, а не навпаки.

– Ми до цього готові, про це неодноразово було сказано. Але вибір народу на Донеччині, Луганщині, Херсонщині та Запорізькій області не обговорюватимемо. Він зроблений, – сказав російський диктатор.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський раніше попереджав главу Кремля, що після анексії українських територій ні про які переговори не може йтися.

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Тим часом Путін також заявив, що РФ захищатиме “свої” землі всіма наявними коштами.

Раніше глава окупантів погрожував використати тактичну ядерну зброю проти України.

Напередодні речник Кремля Дмитро Пєсков анонсував “об’ємний” виступ Путін щодо анексії територій.

Російські ЗМІ повідомляють, що анексовані території “приєднаються” до окупованого у 2014 році півострова Крим, довкола якого РФ хоче створити федеральний округ — Кримський, який очолить колишній гендиректор Роскосмосу Дмітрій Рогозін.

У вересні внаслідок успішної контратаки українських сил оборони деокупували Харківську область.

Після втечі звідти рашисти на інших окупованих територіях заметушилися та оголосили про поспішне проведення псевдореферендумів про “входження до складу РФ”.

З 23 по 27 вересня російські окупанти імітували “референдуми” на тимчасово окупованих частинах Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Жоден із цих регіонів Росія не контролює повністю.

Україна, США, Канада, країни ЄС та Японія заявили, що результати псевдореферендумів не буде визнано.

21 вересня диктатор Володимир Путін оголосив у Росії про часткову мобілізацію та почав шантажувати світ ядерною зброєю.