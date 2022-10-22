Кулеба закликав надати більше систем ППО після масованих ракетних атак РФ

Жовтень, 22 в 13:54

Російська Федерація здійснила масований ракетний удар по території України, щоб атакувати енергетичну інфраструктуру та залишити мирних жителів без світла.

– Субота в Україні розпочалася зі шквалу російських ракет, націлених на критичну цивільну інфраструктуру. Частину ми перехопили, інші вдарили по цілях. ППО рятує життя. У столицях не повинно бути жодної хвилини зволікання з рішенням про системи ППО для України, – вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Загалом Росія намагалася атакувати низку областей України, серед яких Київська, Волинська, Хмельницька, Чернівецька, Одеська, Рівненська та Львівська.

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Відомо, що сили ППО змогли збити декілька ракет у напрямку Києва, зазначив мер Віталій Кличко. А на Волині зафіксовано щонайменше два удари по об’єктах енергетики, через що у навколишніх населених пунктах немає постачання електрики та води, повідомили в ОВА.

Зокрема, в Одеській області ворог завдав два ракетних удари по об’єкту енергетичної інфраструктури, внаслідок чого у декількох населених пунктах немає світла. Наразі комунальні служби намагаються ліквідувати наслідки атаки та відновити електропостачання.