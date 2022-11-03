Радбез ООН відхилив спробу Росії розслідувати “використання біологічної зброї” Україною

Листопад, 03 в 0:19

Рада Безпеки ООН переважною більшістю голосів відхилила спробу Росії створити комісію для розслідування псевдозаяв про те, що Україна та США начебто “здійснюють військово-біологічну” діяльність.

За резолюцію розслідування “використання біологічної зброї” Україною проголосували лише Російська Федерація та Китай.

Під час голосування за резолюцію Росія отримала підтримку лише від Китаю, водночас США, Велика Британія та Франція проголосували проти, а 10 інших країн Ради утрималися. Резолюцію не ухвалили, оскільки вона не набрала щонайменше дев’ять голосів за, необхідних для ухвалення.

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Посол США Лінда Томас-Грінфілд підтвердила, що Сполучені Штати Америки проголосували проти резолюції, оскільки “вона заснована на дезінформації, нечесності, недобросовісності та повній відсутності поваги до цього органу”.

– Це віха для російського обману та брехні. І світ це бачить, — вважає Томас-Грінфілд.

На зустрічі 197 держав-учасниць Конвенції про біологічну зброю у вересні вона сказала, що Росія не надала жодних достовірних доказів на підтримку цих неправдивих звинувачень, а переважна кількість країн вважають, що питання, порушені РФ, були необґрунтованими.