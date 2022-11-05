У США пообіцяли надати Україні допомогу, необхідну для деокупації Херсону

Листопад, 04 в 22:28

У Сполучених Штатах Америки пообіцяли надати Україні необхідну військову допомогу для проведення контрнаступу ЗСУ та звільнення Херсону.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван на брифінгу під час візиту до України. За його словами, деокупація Херсону стала однією з тем обговорення у межах неанонсованого візиту.

– У мене була можливість отримати доповіді військових керівників України про планування цих зусиль (для звільнення Херсону. – Ред.). Звичайно, американські військові перебувають у тісному контакті з українськими та обговорюють це, – запевняє Салліван.

Радник президента США наголосив, що Білий дім надасть усю необхідну підтримку та додаткову допомогу для контрнаступу на території Херсону.

Зараз дивляться

– Я сьогодні знову перепитав, що необхідно (Україні для звільнення Херсону від російської окупації. – Ред.). І вважаю, ми зможемо надати те, що необхідно для цієї битви, – запевнив Салліван.

Сьогодні, 4 листопада, Пентагон оприлюднив список озброєння у межах нового пакету військової допомоги Україні. Президент Володимир Зеленський подякував США за незмінну підтримку.