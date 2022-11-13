Листопад, 13 в 13:10

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв кинути виклик президенту Росії Володимиру Путіну на саміті G20.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

Сунак вирушить до Індонезії на щорічний саміт лідерів Великої двадцятки, де Велика Британія раніше закликала союзників бойкотувати виступи московської делегації.

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Сам Сунак заявив, що війна Путіна викликала спустошення у всьому світі, знищує життя та кидає міжнародну економіку в хаос.

Російський режим представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров. Путін не поїде на саміт, але, ймовірно, братиме участь у ньому дистанційно.

– Цей саміт G20 не буде звичайною справою. Ми кинемо виклик путінському режиму і оголимо їхню крайню зневагу до того типу міжнародного співробітництва та поваги до суверенітету, які представляють такі форуми, як G20. На відміну від путінської деструктивної політики, Велика Британія і наші союзники працюватимуть разом, щоб досягти значного прогресу у вирішенні економічних проблем, які стоять перед нами, і зробити життя наших людей кращим, — заявив Ріші Сунак.

Саміт Великої двадцятки – це найбільша міжнародна зустріч в Індо-Тихоокеанському регіоні за останні три роки.

Україна не є членом блоку, але очікується, що Зеленський візьме участь як спеціальний гість.