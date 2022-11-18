Знайдено залишки вибухівки: Швеція підтвердила диверсію на Північних потоках

Листопад, 18 в 10:38

Служба безпеки Швеції підтвердила факт диверсії на Північних потоках.

Правоохоронці в повній мірі задокументували значні пошкодження газових ліній під час вибухів.

Із місця події вилучили, серед іншого, сторонні предмети.

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Після проведених досліджень вдалось встановити, що це були залишки вибухівки.

Нагадаємо, що вночі проти 26 вересня диспетчер берегового майданчика Північний потік-2 зафіксував різке падіння тиску в трубопроводі.

Про те, що сталося, сповістили берегові служби Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії та Росії.

Згодом стало відомо, що впав тиск і на обох нитках Північного потоку-1.

Потім надійшла інформація про витік газу.

До слова, сталось це за день до урочистого запуску Балтійського газопроводу, яким газ із Норвегії має надходити до Польщі, щоб Варшава могла повністю відмовитися від російської сировини.

Перед аварією вимірювальні станції в Швеції та Данії зафіксували потужні підводні вибухи в тому ж районі, де згодом було виявлено витік газу на російських газопроводах.

Згодом Данія та Швеція зафіксували одразу три пошкодження на магістралях російських газопроводів Північний потік та Північний потік-2, прокладених дном Балтійського моря з РФ до Німеччини.

Джерело: Säkerhetspolisen