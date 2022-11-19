Листопад, 19 в 12:29

У Білому домі заперечили тиск на Україну з приводу повернення до переговорів із РФ. Там наголосили, що лише український лідер Володимир Зеленський може ухвалити рішення про початок таких переговорів.

Відповідну заяву зробив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

– Ми всі згодні з тим, що дипломатичне врегулювання шляхом переговорів – це наступна найкраща річ після того, як Путін просто виведе свої війська. Ми також сказали, що Зеленський повинен визначити, чи готовий він до переговорів і коли та як ці переговори виглядатимуть. Ніхто зі США не тисне і не підштовхує його до столу переговорів, – наголосив Кірбі.

Цей коментар пролунав через кілька днів після того, як голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі припустив, що Київ після суттєвих перемог на полі бою та ослаблення російських військ міг би скористатися перевагою та розпочати переговори з РФ щодо припинення війни.

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Міллі назвав малоймовірним те, що українські війська зможуть найближчим часом звільнити всі території, окуповані Росією, зокрема Крим.

Водночас Джон Кірбі наполягає, що жодного тиску не було, а США не здійснюють власні кроки та не збираються вести переговори з РФ без участі України.

– Ми не збираємося вести дискусії з росіянами щодо припинення війни в Україні без участі України в цій розмові. Ці розмови не відбуваються, оскільки президент Зеленський чітко дав зрозуміти, що не готовий до цього, – заявив Кірбі.

Він додав, що ніхто не може в чомусь звинувачувати українського лідера, оскільки Москва демонструє свою неготовність до справжніх переговорів щодо припинення війни.

Про те, що саме Україна має вирішувати, коли розпочинати переговори з РФ, раніше заявляв генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він наголошував, що саме українська влада має визначати, який результат переговорів може бути прийнятним для Києва.

Схожу заяву зробив і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.