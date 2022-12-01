Грудень, 01 в 19:55

Німеччина надає новий пакет військової допомоги для України. Він, зокрема, включає зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.

Так, уряд Німеччини в четвер, 1 грудня, оновив перелік військової допомоги, яка була передана нашій державі протягом останнього тижня.

У списку нещодавно наданого обладнання:

Зараз дивляться

три мостоукладальні танки BEAVER;

вісім надводних безпілотників (на додачу до двох, наданих раніше);

ще 12 прикордонних автомобілів (раніше було надано 53);

4 тис. спальних мішків (на додачу до вже переданих 10 тис.);

запасні частини до гелікоптерів Мі-24;

30 машин швидкої допомоги.

Крім того, уряд Німеччини анонсував надання Україні ще семи зенітних самохідних артилерійських установок Gepard та 100 тис. аптечок. Зазначається, що це озброєння та аптечки перебувають у процесі передачі.

Водночас із міркувань безпеки федеральний уряд утримується від озвучування деталей щодо способів та дат транспортування зброї.

– Загальна вартість індивідуальних ліцензій, виданих федеральним урядом на експорт товарів військового призначення в період з 1 січня 2022 року по 28 листопада 2022 року, становить €1,9 млрд, – зазначається в повідомленні.

Частину техніки Берлін поставляє зі складів Бундесверу, а інша частина виготовлена німецькою промисловістю.

Як відомо, Gepard (Гепард) – це німецька зенітна самохідна установка, призначена для прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей, також для ліквідації наземних (надводних) цілей. Зовні САУ встановлені дві 35-мм гармати скорострільністю 550 пострілів на хвилину.

Станом на середину листопада в Німеччині відзвітували про надання Україні 30 зенітних установок Gepard.

У вересні Німеччина вперше вирішила передати бронетехніку для української армії. Йдеться про 50 бронеавтомобілів Dingo.

Джерело: Сайт уряду Німеччини