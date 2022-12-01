САУ Gepard та надводні дрони: Німеччина оголосила про нову допомогу для ЗСУ
Німеччина надає новий пакет військової допомоги для України. Він, зокрема, включає зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.
Так, уряд Німеччини в четвер, 1 грудня, оновив перелік військової допомоги, яка була передана нашій державі протягом останнього тижня.
У списку нещодавно наданого обладнання:
- три мостоукладальні танки BEAVER;
- вісім надводних безпілотників (на додачу до двох, наданих раніше);
- ще 12 прикордонних автомобілів (раніше було надано 53);
- 4 тис. спальних мішків (на додачу до вже переданих 10 тис.);
- запасні частини до гелікоптерів Мі-24;
- 30 машин швидкої допомоги.
Крім того, уряд Німеччини анонсував надання Україні ще семи зенітних самохідних артилерійських установок Gepard та 100 тис. аптечок. Зазначається, що це озброєння та аптечки перебувають у процесі передачі.
Водночас із міркувань безпеки федеральний уряд утримується від озвучування деталей щодо способів та дат транспортування зброї.
– Загальна вартість індивідуальних ліцензій, виданих федеральним урядом на експорт товарів військового призначення в період з 1 січня 2022 року по 28 листопада 2022 року, становить €1,9 млрд, – зазначається в повідомленні.
Частину техніки Берлін поставляє зі складів Бундесверу, а інша частина виготовлена німецькою промисловістю.
Як відомо, Gepard (Гепард) – це німецька зенітна самохідна установка, призначена для прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей, також для ліквідації наземних (надводних) цілей. Зовні САУ встановлені дві 35-мм гармати скорострільністю 550 пострілів на хвилину.
Станом на середину листопада в Німеччині відзвітували про надання Україні 30 зенітних установок Gepard.
У вересні Німеччина вперше вирішила передати бронетехніку для української армії. Йдеться про 50 бронеавтомобілів Dingo.
Джерело: Сайт уряду Німеччини