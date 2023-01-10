Січень, 10 в 14:45

Український бізнесмен Костянтин Жеваго, якого підозрюють у розтраті понад 2,5 млрд грн, вийшов під заставу у Франції.

Українські ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що бізнесмен вніс заставу у розмірі €1 млн.

Наразі він не має права полишати материкову частину Франції, де його арештували.

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Зазначається, що Жеваго повинен з’являтися до відділку поліції тричі на тиждень та проживати за визначеною адресою у Куршевелі в департаменті Савоя.

28 грудня стало відомо про затримання Костянтина Жеваго на елітному курорті Куршевель французькими правоохоронцями. Екснардепа та акціонера банку Фінанси та Кредит підозрюють у причетності до заволодіння 2,5 млрд грн цього банку.

Суд міста Шамбері під час розгляду справи про екстрадицію Жеваго до України переніс засідання на 19 січня. Адвокати бізнесмена на початку слухання заявили, що їм потрібно більше часу для розгляду справи, з чим судді погодилися, призначивши нову дату.