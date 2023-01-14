Велика Британія передасть Україні танки Challenger 2 – Сунак

Січень, 14 в 13:50

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтвердив, що Лондон передасть Києву танки Challenger 2 та додаткові артилерійські системи.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Великої Британії.

Зазначається, що про це рішення британський прем’єр повідомив президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови 14 січня.

Зараз дивляться

— Прем’єр-міністр наголосив на прагненні Великої Британії посилити нашу підтримку України, зокрема шляхом надання танків Challenger 2 та додаткових артилерійських систем, – йдеться у повідомленні.

Сунак підкреслив, що він і весь уряд Британії будуть інтенсивно працювати з міжнародними партнерами, щоб швидше надати таку підтримку, яка дозволить Україні скористатися перевагою, виграти цю війну та забезпечити тривалий мир.

Сунак та Зеленський обговорили рішення інших партнерів щодо військової допомоги, зокрема пропозицію Польщі передати роту танків Leopard.

Володимир Зеленський зауважив, що завжди потужна підтримка з боку Британії тепер стала непробивною й готовою до викликів. Він подякував Ріші Сунаку за рішення, “які не лише посилять нас на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів”.

Завжди потужна підтримка з боку Великої Британії тепер стала непробивною й готовою до викликів. У розмові з Прем’єр-міністром @RishiSunak подякував за рішення, які не лише посилять нас на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2023

Плани передати Україні бойові танки в уряді Великої Британії вперше підтвердили 11 січня. Речник Даунінг-стріт, 10 повідомив, що Сунак попросив міністра оборони Бена Воллеса “працювати з партнерами” в найближчі тижні, щоб просунутися “далі та швидше з нашою підтримкою України, зокрема з наданням танків”.

Детальніше про те, що відомо про танки Challenger 2 та які їхні характеристики, ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

Джерело: Уряд Великої Британії