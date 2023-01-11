Польща передасть Україні роту танків Leopard в межах міжнародної коаліції – Дуда
Польща передасть Україні роту танків Leopard у межах міжнародної коаліції.
Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда під час спільного брифінгу у Львові з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Литви Ґітанасом Науседою.
— Рота танків Leopard Україні буде передана в межах створення міжнародної коаліції. Таке рішення вже є в Польщі, – сказав Дуда.
У середу, 11 січня, у Львові відбулася зустріч президентів України, Литви та Польщі. Глави держав підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.
Під час зустрічі президенти країн у форматі Люблінського трикутника обговорили військову підтримку України проти російської агресії та інтеграцію України в ЄС і НАТО.
Як повідомив державний секретар Канцелярії президента Польщі Якуб Кумох, у спільній декларації Люблінського трикутника, зокрема, йдеться про спільне повстання 1863-64 років та “опір проти тиранії зі Сходу”.
Prezydent @AndrzejDuda spotkał się we Lwowie z prezydentami @ZelenskyyUa @GitanasNauseda . We wspólnej deklaracji Trójkąta Lubelskiego odwołanie do wspólnego powstania 1863-64 i do wspólnej Pierwszej Rzeczypospolitej „szańca przeciwko tyranii ze Wschodu”. pic.twitter.com/WYxjmLfjAU
— Jakub Kumoch (@JakubKumoch) January 11, 2023
11 січня президент Зеленський прибув до Львова. Він відвідав Личаківське кладовище та вшанував загиблих захисників України.