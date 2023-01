Польща передасть Україні роту танків Leopard в межах міжнародної коаліції – Дуда

Польща передасть Україні роту танків Leopard у межах міжнародної коаліції.

Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда під час спільного брифінгу у Львові з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Литви Ґітанасом Науседою.

У середу, 11 січня, у Львові відбулася зустріч президентів України, Литви та Польщі. Глави держав підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.

Під час зустрічі президенти країн у форматі Люблінського трикутника обговорили військову підтримку України проти російської агресії та інтеграцію України в ЄС і НАТО.

Як повідомив державний секретар Канцелярії президента Польщі Якуб Кумох, у спільній декларації Люблінського трикутника, зокрема, йдеться про спільне повстання 1863-64 років та “опір проти тиранії зі Сходу”.

Prezydent @AndrzejDuda spotkał się we Lwowie z prezydentami @ZelenskyyUa @GitanasNauseda . We wspólnej deklaracji Trójkąta Lubelskiego odwołanie do wspólnego powstania 1863-64 i do wspólnej Pierwszej Rzeczypospolitej „szańca przeciwko tyranii ze Wschodu”. pic.twitter.com/WYxjmLfjAU

— Jakub Kumoch (@JakubKumoch) January 11, 2023