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Факти / Україна

Польща передасть Україні роту танків Leopard в межах міжнародної коаліції – Дуда

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Дуда і Зеленський
Фото: Офіс президента

Польща передасть Україні роту танків Leopard у межах міжнародної коаліції.

Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда під час спільного брифінгу у Львові з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Литви Ґітанасом Науседою.

— Рота танків Leopard Україні буде передана в межах створення міжнародної коаліції. Таке рішення вже є в Польщі, – сказав Дуда.

У середу, 11 січня, у Львові відбулася зустріч президентів України, Литви та Польщі. Глави держав підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.

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Під час зустрічі президенти країн у форматі Люблінського трикутника обговорили військову підтримку України проти російської агресії та інтеграцію України в ЄС і НАТО.

Як повідомив державний секретар Канцелярії президента Польщі Якуб Кумох, у спільній декларації Люблінського трикутника, зокрема, йдеться про спільне повстання 1863-64 років та “опір проти тиранії зі Сходу”.

11 січня президент Зеленський прибув до Львова. Він відвідав Личаківське кладовище та вшанував загиблих захисників України.

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