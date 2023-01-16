Міністерка оборони Німеччини Ламбрехт подала заяву про відставку
У понеділок, 16 січня, міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт подала канцлеру Олафу Шольцу заяву про відставку.
За словами Ламбрехт, багатомісячна критика у медіа не давала їй нормально виконувати обов’язки.
– Увага ЗМІ до моєї персони навряд чи дозволяє фактологічно висвітлювати та обговорювати питання військовослужбовців, Бундесверу та рішень у сфері політики безпеки в інтересах громадян Німеччини. Цінна робота військовослужбовців та багатьох вмотивованих людей має бути на першому плані. Тому я вирішила оприлюднити свою позицію, – заявила Ламбрехт.
У Німеччині компетенцію Ламбрехт неодноразово ставили під сумнів, зокрема й через питання, пов’язані з постачанням зброї Україні, а також фінансуванням збройних сил.
Нещодавно Ламбрехт рокритикували за новорічне привітання, в якому міністерка згадала про війну в Україні на тлі салютів.
Хто стане наступником Ламбрехт в оборонному відомстві, поки що невідомо. Рішення очікується найближчим часом.