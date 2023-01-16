Міністерка оборони Німеччини Ламбрехт подала заяву про відставку

Січень, 16 в 13:11

У понеділок, 16 січня, міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт подала канцлеру Олафу Шольцу заяву про відставку.

За словами Ламбрехт, багатомісячна критика у медіа не давала їй нормально виконувати обов’язки.

– Увага ЗМІ до моєї персони навряд чи дозволяє фактологічно висвітлювати та обговорювати питання військовослужбовців, Бундесверу та рішень у сфері політики безпеки в інтересах громадян Німеччини. Цінна робота військовослужбовців та багатьох вмотивованих людей має бути на першому плані. Тому я вирішила оприлюднити свою позицію, – заявила Ламбрехт.

У Німеччині компетенцію Ламбрехт неодноразово ставили під сумнів, зокрема й через питання, пов’язані з постачанням зброї Україні, а також фінансуванням збройних сил.

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Нещодавно Ламбрехт рокритикували за новорічне привітання, в якому міністерка згадала про війну в Україні на тлі салютів.

Хто стане наступником Ламбрехт в оборонному відомстві, поки що невідомо. Рішення очікується найближчим часом.