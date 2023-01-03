Січень, 02 в 22:22

Міністерку оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт розкритикували за відео з новорічним привітанням.

Вона записала звернення, в якому згадала про “війну посеред Європи” на тлі новорічних салютів.

Ламбрехт зазначила, що війна викликала в неї “багато особливих переживань” і призвела до “безлічі зустрічей з великими і цікавими людьми”. Деякі слова на короткому відео ледве можна розібрати через звук феєрверків.

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У соціальних мережах розкритикували відео Ламбрехт, назвавши його непрофесійним.

В опозиційній ХДС привітання назвали черговим аргументом про те, що Ламбрехт – не та людина, яка мала би обіймати посаду міністра оборони в одній з найбільш впливових держав Євросоюзу.

Таблоїд Bild у своєму коментарі написав, що відео Ламбрехт “осоромило” Німеччину, а журнал Spiegel назвав звернення “недоречним і незручним”.