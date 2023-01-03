Згадала про війну на тлі салютів: міністерка оборони Німеччини потрапила у скандал через новорічне відео
Міністерку оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт розкритикували за відео з новорічним привітанням.
Вона записала звернення, в якому згадала про “війну посеред Європи” на тлі новорічних салютів.
Ламбрехт зазначила, що війна викликала в неї “багато особливих переживань” і призвела до “безлічі зустрічей з великими і цікавими людьми”. Деякі слова на короткому відео ледве можна розібрати через звук феєрверків.
У соціальних мережах розкритикували відео Ламбрехт, назвавши його непрофесійним.
В опозиційній ХДС привітання назвали черговим аргументом про те, що Ламбрехт – не та людина, яка мала би обіймати посаду міністра оборони в одній з найбільш впливових держав Євросоюзу.
Таблоїд Bild у своєму коментарі написав, що відео Ламбрехт “осоромило” Німеччину, а журнал Spiegel назвав звернення “недоречним і незручним”.