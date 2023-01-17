Місія МАГАТЕ розпочала роботу на Рівненській АЕС – гендиректор Гроссі

Січень, 17 в 20:13

На Рівненській атомній електростанції розпочала роботу місія підтримки та допомоги Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Він анонсував, що найближчим часом місії МАГАТЕ перебуватимуть на всіх атомних електростанціях України.

– Більше експертів МАГАТЕ зараз на місцях в Україні. Сьогодні я запустив місію підтримки та допомоги МАГАТЕ на Рівненській АЕС. Найближчими днями у нас будуть групи на всіх українських АЕС. Вони нададуть технічну допомогу та допоможуть зменшити ядерну небезпеку під час конфлікту, що триває, – наголошує Гроссі.

Нещодавно стало відомо, що місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) організували на АЕС України, щоб допомогти гарантувати ядерну та фізичну безпеку.

Зараз дивляться

Фото: Енергоатом