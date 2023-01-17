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Місія МАГАТЕ розпочала роботу на Рівненській АЕС – гендиректор Гроссі

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Рівненська АЕС

На Рівненській атомній електростанції розпочала роботу місія підтримки та допомоги Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Він анонсував, що найближчим часом місії МАГАТЕ перебуватимуть на всіх атомних електростанціях України.

– Більше експертів МАГАТЕ зараз на місцях в Україні. Сьогодні я запустив місію підтримки та допомоги МАГАТЕ на Рівненській АЕС. Найближчими днями у нас будуть групи на всіх українських АЕС. Вони нададуть технічну допомогу та допоможуть зменшити ядерну небезпеку під час конфлікту, що триває, – наголошує Гроссі.

Нещодавно стало відомо, що місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) організували на АЕС України, щоб допомогти гарантувати ядерну та фізичну безпеку.

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Фото: Енергоатом

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