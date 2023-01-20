Січень, 20 в 10:00

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що Польща готова до нестандартних рішень, якщо Німеччина проти відправки танків Leopard в Україну.

Про це Яблонський сказав в ефірі польського радіо RMF24.

За його словами, Польща готова до рішучих та нестандартних дій, навіть якщо це когось образить.

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– Якщо буде сильний опір (відправленню танків Leopard, – Ред.), ми теж будемо готові до нестандартних заходів, навіть якщо це когось образить, але не забігатимемо наперед фактів. Постараємося, щоб якнайбільше країн разом із нами ефективно повпливали на Німеччину, — сказав заступник міністра закордонних справ Павел Яблонський.

Він зазначив, що в цьому і є суть дипломатії, щоб умовляти партнерів робити певні дії – змінити їхню думку щодо деяких речей. Таке вже траплялося багато разів.

Яблонський повторив заяву прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, який раніше дав зрозуміти, що Польща може відправити танки Leopard 2 до України у складі більшої коаліції навіть без згоди Німеччини.

– Згода тут має другорядне значення, ми або швидко отримаємо цю згоду, або самі зробимо те, що вважаємо за необхідне, – сказав Моравецький.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що питання про передачу Україні бойових танків Leopard 2 є можливим, наразі уточнюються певні моменти.

До того ж міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Нідерланди готові сплатити за постачання в Україну танків Leopard у складі коаліції країн-союзниць.