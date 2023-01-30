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Генсек НАТО підтвердив, що КНДР постачала снаряди та ракети для ПВК Вагнера

Юлія Соколова, редакторка стрічки
єнс столтенберг
Фото: Depositphotos

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Північна Корея (КНДР) постачала снаряди та ракети для російської ПВК Вагнера. Найманці цієї приватної військової компанії задіяні в повномасштабній війні РФ проти України.

Про це Столтенберг повідомив під час свого візиту до Південної Кореї.

За його словами, КНДР продовжує свою провокаційну та дестабілізуючу поведінку, включно з безпрецедентними ракетними випробуваннями протягом останнього року та ядерною риторикою. Це створює загрозу для регіону, а також для безпеки в світі.

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Крім того, КНДР постачала зброю для “вагнерівців”, що сприяло розпалюванню агресивної війни РФ проти України.

– Північна Корея також поставила ракети і снаряди російській групі Вагнера. Це подальше розпалювання загарбницької війни Росії проти України, – наголосив Столтенберг.

Він додав, що немає жодних ознак, що Кремль може припинити війну. Навпаки, РФ намагається придбати зброю та боєприпаси в таких авторитарних країн, як Іран і Північна Корея, а також наростити власне виробництво.

Столтенберг додав, що союзники по НАТО мають підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

– Тому що, якщо президент Путін переможе, він та інші авторитарні лідери отримають меседж, що вони можуть досягти бажаного за допомогою сили. Це зробило б світ більш небезпечним, а нас більш вразливими, – пояснив генсек НАТО.

У грудні минулого року з’явилася інформація, що приватна військова компанія Вагнера отримала партію зброї з Північної Кореї. Йдеться про значну кількість артилерійських снарядів та ракети. У США називали постачання зброї Північною Кореєю прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

У Білому домі також оприлюднили супутникові знімки, які є доказом того, що КНДР надсилає зброю групі російських найманців. Попри очевидні докази, Москва та Пхеньян намагалися заперечувати звинувачення.

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Джерело: НАТО

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