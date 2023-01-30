Генсек НАТО підтвердив, що КНДР постачала снаряди та ракети для ПВК Вагнера
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Північна Корея (КНДР) постачала снаряди та ракети для російської ПВК Вагнера. Найманці цієї приватної військової компанії задіяні в повномасштабній війні РФ проти України.
Про це Столтенберг повідомив під час свого візиту до Південної Кореї.
За його словами, КНДР продовжує свою провокаційну та дестабілізуючу поведінку, включно з безпрецедентними ракетними випробуваннями протягом останнього року та ядерною риторикою. Це створює загрозу для регіону, а також для безпеки в світі.
Крім того, КНДР постачала зброю для “вагнерівців”, що сприяло розпалюванню агресивної війни РФ проти України.
– Північна Корея також поставила ракети і снаряди російській групі Вагнера. Це подальше розпалювання загарбницької війни Росії проти України, – наголосив Столтенберг.
Він додав, що немає жодних ознак, що Кремль може припинити війну. Навпаки, РФ намагається придбати зброю та боєприпаси в таких авторитарних країн, як Іран і Північна Корея, а також наростити власне виробництво.
Столтенберг додав, що союзники по НАТО мають підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
– Тому що, якщо президент Путін переможе, він та інші авторитарні лідери отримають меседж, що вони можуть досягти бажаного за допомогою сили. Це зробило б світ більш небезпечним, а нас більш вразливими, – пояснив генсек НАТО.
У грудні минулого року з’явилася інформація, що приватна військова компанія Вагнера отримала партію зброї з Північної Кореї. Йдеться про значну кількість артилерійських снарядів та ракети. У США називали постачання зброї Північною Кореєю прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.
У Білому домі також оприлюднили супутникові знімки, які є доказом того, що КНДР надсилає зброю групі російських найманців. Попри очевидні докази, Москва та Пхеньян намагалися заперечувати звинувачення.
Джерело: НАТО