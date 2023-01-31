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США не надаватимуть Україні винищувачі F-16 – AFP

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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байден сша
Фото: Depositphotos

США виключили відправлення винищувачів F-16 до України.

Про це заявив президент США Джо Байден, пише AFP.

Офіційного підтвердження з боку Білого дому поки що немає.

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У свою чергу Sky News зазначає, що це сталося після того, як українські офіційні особи активізували свої заклики до західних союзників щодо надання військових літаків для допомоги у війні з РФ.

Нагадаємо, що раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна не відкидає відправлення літаків в Україну, але додав, що для цього необхідно виконати певні умови.

Крім того, Польща також дала “позитивні сигнали” про те, що вона може бути готова відправити винищувачі.

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