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Франція не виключає постачання Україні винищувачів – Макрон

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Еммануель Макрон
Фото: Depositphotos

Франція не виключає постачання Україні бойових винищувачів, призначених для знищення літаків і безпілотних засобів противника в повітрі.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у коментарі іноземним журналістам.

Також Франція та Австралія спільно постачатимуть Україні 155-мм снаряди, необхідні для артилерії, наданої Заходом після вторгнення Росії, заявили міністри оборони Себастьєн Лекорню та Річард Марлз.

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Кілька тисяч 155-мм снарядів буде виготовлено спільно з французьким постачальником зброї Nexter, повідомив Лекорню. Марлз заявив, що вартість замовлення становитиме “багато мільйонів доларів”.

Постачання боєприпасів вписуються в постійний рівень підтримки, яку Франція та Австралія надають Україні. Країни прагнуть, щоб Україна змогла перемогти Росію на своїх умовах, додав австралійський міністр.

Лекорню сказав, що допомога Франції та Австралії для України буде значною, а перші постачання заплановано на перший квартал 2023 року.

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Джерело: AFP
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