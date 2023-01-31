У Білому домі підтримують рішення президента США Джо Байдена не передавати Україні винищувачі F-16.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє CNN.

За словами Кірбі, замість винищувачів F-16 США надають велику допомогу, зокрема танки Abrams.

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– Що я можу вам сказати, так це те, що найближчими тижнями та місяцями буде надіслано багато засобів. Види озброєнь, які матимуть вирішальне значення для українців у бойових діях, зараз узимку, а потім і навесні, — сказав Кірбі CNN.

За словами Кірбі, рішення про передання важких танків Abrams не було ухвалено пізно, навіть на тлі інформації про захоплення Росією територій на Сході України.

– Рішення щодо танків — і не лише США, а й німців, а до цього британців — справді було розроблено, щоб допомогти Україні підготуватися до бойових дій, які, як ми думаємо… всі побачать навесні. Насправді це один із тих випадків, коли ми намагаємося спрогнозувати потреби України, коли погода покращає, і росіяни спробують перейти в наступ, — сказав він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський попросив винищувачі на підтримку Збройних сил України. Байден і раніше заявляв, що проти відправлення літаків.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не відкидає відправлення літаків в Україну, але для цього необхідні певні умови.

Польща також погодилася з тим, що вона може бути готова відправити винищувачі.