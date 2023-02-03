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МВФ підштовхують до надання кредиту Україні на суму $14-16 млрд – FT

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
МВФ підштовхують до надання кредиту Україні на суму $14-16 млрд – FT
Фото: Depositphotos

Представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) у середині лютого планують зустрітися з представниками України, щоб обговорити надання кредиту на суму від 14 до 16 млрд доларів. Мета – ухвалити рішення до весни.

Про це пише британське видання Financial Times.

За заявами уряду України, цього року дефіцит бюджету становитиме 38 млрд доларів.

Зараз дивляться

Євросоюз виділив 18 млрд євро у рамках пакета допомоги, узгодженого у грудні. Але блок та інші великі партнери Києва хочуть, щоби міжнародні кредитори прискорили надання підтримки Україні.

США також підштовхують МВФ до надання швидкої фінансової допомоги Україні.

– Очікується, що інші міжнародні донори, включаючи країни G7 та міжнародні фінансові інститути, покриють решту потреб у фінансуванні, – сказав Валдіс Домбровскіс, виконавчий віцепрезидент Європейської комісії.

Наразі МВФ розглядає пакет допомоги на три-чотири роки на суму від 14 до 16 млрд доларів.

Раніше МВФ надав екстрене фінансування у розмірі 2,7 млрд доларів, а у грудні затвердив чотиримісячну програму для України, спрямовану як на зміцнення економіки, так і на підготовку до отримання великого кредиту.

Надання Україні кредитів — це досить складний процес з огляду на труднощі, з якими доведеться стикнутися під час їхнього погашення.

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Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) напередодні заявив, що може продовжити фінансування так званих ризикованих проєктів, якщо країни ЄС нададуть додаткові гарантії.

З березня минулого року ЄІБ виділив 1,7 млрд євро на відновлення доріг, громадського транспорту та шкіл в Україні. Ще 535 млн євро мають виділити у 2023 році.

Європейський банк реконструкції та розвитку зобов’язався надати Україні кредити та гарантії на загальну суму 3 млрд євро у період з 2022 по 2023 рік, а Світовий банк заявив, що на сьогодні виділив 16 млрд доларів допомоги.

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Джерело: Financial Times
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