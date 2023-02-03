МВФ підштовхують до надання кредиту Україні на суму $14-16 млрд – FT
Представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) у середині лютого планують зустрітися з представниками України, щоб обговорити надання кредиту на суму від 14 до 16 млрд доларів. Мета – ухвалити рішення до весни.
Про це пише британське видання Financial Times.
За заявами уряду України, цього року дефіцит бюджету становитиме 38 млрд доларів.
Євросоюз виділив 18 млрд євро у рамках пакета допомоги, узгодженого у грудні. Але блок та інші великі партнери Києва хочуть, щоби міжнародні кредитори прискорили надання підтримки Україні.
США також підштовхують МВФ до надання швидкої фінансової допомоги Україні.
– Очікується, що інші міжнародні донори, включаючи країни G7 та міжнародні фінансові інститути, покриють решту потреб у фінансуванні, – сказав Валдіс Домбровскіс, виконавчий віцепрезидент Європейської комісії.
Наразі МВФ розглядає пакет допомоги на три-чотири роки на суму від 14 до 16 млрд доларів.
Раніше МВФ надав екстрене фінансування у розмірі 2,7 млрд доларів, а у грудні затвердив чотиримісячну програму для України, спрямовану як на зміцнення економіки, так і на підготовку до отримання великого кредиту.
Надання Україні кредитів — це досить складний процес з огляду на труднощі, з якими доведеться стикнутися під час їхнього погашення.
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) напередодні заявив, що може продовжити фінансування так званих ризикованих проєктів, якщо країни ЄС нададуть додаткові гарантії.
З березня минулого року ЄІБ виділив 1,7 млрд євро на відновлення доріг, громадського транспорту та шкіл в Україні. Ще 535 млн євро мають виділити у 2023 році.
Європейський банк реконструкції та розвитку зобов’язався надати Україні кредити та гарантії на загальну суму 3 млрд євро у період з 2022 по 2023 рік, а Світовий банк заявив, що на сьогодні виділив 16 млрд доларів допомоги.