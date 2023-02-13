Лютий, 13 в 17:30

Після перемоги України у розв’язаній РФ повномасштабній війні не виключено, що союзники по НАТО можуть стати стороною домовленостей щодо гарантій безпеки для нашої держави.

Про це заявив сьогодні на пресконференції генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Водночас він не став уточнювати, якими можуть бути ці гарантії.

Зараз дивляться

– Чи будуть якісь міжнародні гарантії? Це можуть бути свого роду домовленості, в яких також беруть участь союзники. Я не спекулюватиму, як саме вони (гарантії безпеки, – Ред.) можуть бути сформульовані. Але я кажу, що будь-які домовленості, де союзники по НАТО зможуть надати будь-які гарантії Україні, абсолютно можливі, – наголосив Столтенберг.

Він уточнив, що гарантії від окремих країн НАТО можуть бути частиною загального рішення для України, щоб гарантувати її безпеку від можливих нових нападів РФ.

Водночас Столтенберг зазначив, що перш ніж говорити про майбутнє нашої держави та гарантії, союзники по НАТО мають допомогти Україні перемогти у війні. Це наразі ключове завдання.

– Це умова номер один. Другий головний фокус має бути на тому, що коли ця війна закінчиться, ми маємо гарантувати, що Україна зможе себе захистити, – пояснив генсек блоку.

Він нагадав про події 2014 року, коли після захоплення українського Криму війська РФ здійснили вторгнення на Донбас, а в 2022 році Кремль санкціонував повторне, цього разу повномасштабне вторгнення.

Столтенберг уточнив, що НАТО має посилити Україну, надаючи підтримку, проводячи навчання для українських воїнів, допомагаючи в переході озброєння від радянських зразків до сучасних, щоб наша країна “могла протистояти подальшій агресії”.

– Це найважливіше для того, щоб убезпечити майбутнє України, щоб у них були сильні Збройні сили після того, як після війни будуть досягнуті свого роду мирні домовленості, щоб запобігти третій великій атаці на Україну, – заявив Столтенберг.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна хоче вступити до НАТО, оскільки це є найкращою гарантією безпеки. На думку глави держави, після перемоги наша країна зможе приєднатися до Північноатлантичного блоку.

Джерело: НАТО