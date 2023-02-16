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Словаччина визнала РФ країною, яка підтримує тероризм, а її режим – терористичним

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
парламент Словаччини
Фото: Depositphotos

Національна Рада Словаччини резолюцією визнала чинний російський режим терористичним, а Росію – державою, що підтримує тероризм.

Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.

В ухваленій резолюції словацькі депутати засудили масштабні атаки Росії на мирне населення, цивільні об’єкти та ключову енергетичну структуру, а також висловили підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

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Депутати також засудили прямі та непрямі погрози Росії застосувати ядерну зброю.

У постанові наголошується, що Братислава не визнає результати псевдореферендумів у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України, вважаючи ці території такими, що залишаються у складі України.

Парламент також висловив підтримку зусиллям зі створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії та підтримку розслідування злочинів проти людяності та військових злочинів.

Резолюцією також засуджується гібридна війна, яку веде Росія й на території Словаччини. Вона закликає правоохоронні органи, спецслужби та інші компетентні органи не недооцінювати загрозу, а вжити ефективних заходів проти неї, щоб зберегти безпеку та демократію в Словаччині.

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Джерело: Aktuality

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