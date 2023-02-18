Лютий, 18 в 17:07

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтримав надання Україні гарантій безпеки, щоб захистити нашу країну та решту Європи від російської агресії зараз і в майбутньому.

Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

– Щоб досягти миру, нам також потрібно буде відновити міжнародний порядок, від якого залежить наша колективна безпека, – зазначив Сунак.

За словами політика, передусім йдеться про міжнародне право. Тож весь світ має притягнути РФ до відповідальності за жахливі воєнні злочини, скоєні в Україні, зокрема через Міжнародний кримінальний суд.

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Сунак додав, що договори та угоди часів після Холодної війни щодо України не спрацювали, а тому потрібна “нова структура”, щоб гарантувати безпеку нашої країни.

– Нам потрібні нові рамки для довготривалої безпеки. Від прав людини до ядерних погроз, від Грузії до Молдови РФ чинила порушення за порушенням щодо країн, не охоплених колективною безпекою НАТО. І відповідь на це міжнародної спільноти не була достатньо сильною, – наголосив Сунак.

Він згадав слова генсека НАТО Єнса Столтенберга, що Україна в майбутньому стане членом цього військового блоку. Сунак додав, що перш ніж це станеться, союзникам потрібно зробити більше для посилення довгострокової безпеки України.

– Ми повинні надати їм передові можливості за стандартами НАТО, які потрібні їм на майбутнє. І ми повинні продемонструвати, що залишимося на їхньому боці у захисті їх країни. Україна потребує і заслуговує на гарантії такої підтримки, – заявив британський прем’єр.

Він уточнив, що напередодні саміту НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі, союзники України повинні зібратися та “розпочати вибудовувати такі довгострокові гарантії”.

– Нашою метою має бути створення у Вільнюсі нової хартії з метою захисту України від майбутньої агресії РФ, – зазначив Сунак.

Він нагадав, що йдеться не лише про безпеку та суверенітет України, а й “кожної нації”, оскільки повномасштабне вторгнення РФ, “її огидні воєнні злочини та безвідповідальна ядерна риторика є симптомами ширшої загрози всьому, у що ми віримо”.

Насамкінець Ріші Сунак процитував слова президента України Володимира Зеленського, який під час звернення до британських депутатів сказав, що Київ та його союзники прямують “до найважливішої перемоги в нашому житті”, перемоги над “самою ідеєю війни”.

– У нас не може бути більшої мети, ніж довести його правоту, – підсумував прем’єр Британії.

На заяву Ріші Сунака вже відреагували в Офісі президента України. Керівник ОПУ Андрій Єрмак подякував політику за підтримку української пропозиції щодо гарантій безпеки.

– Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтримав необхідність надання гарантій безпеки для захисту України від російської агресії. Бо це також інструмент захисту Європи, – зазначив Єрмак.

Як відомо, генсек Єнс Столтенберг не виключав, що після перемоги України у війні союзники по НАТО можуть стати стороною домовленостей щодо гарантій безпеки для нашої держави.