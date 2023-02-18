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Факти / Світ / Світові новини

За стандартами НАТО: Сунак підтримав надання Україні довгострокових гарантій безпеки

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Ріші Сунак
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтримав надання Україні гарантій безпеки, щоб захистити нашу країну та решту Європи від російської агресії зараз і в майбутньому.

Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

– Щоб досягти миру, нам також потрібно буде відновити міжнародний порядок, від якого залежить наша колективна безпека, – зазначив Сунак.

За словами політика, передусім йдеться про міжнародне право. Тож весь світ має притягнути РФ до відповідальності за жахливі воєнні злочини, скоєні в Україні, зокрема через Міжнародний кримінальний суд.

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Сунак додав, що договори та угоди часів після Холодної війни щодо України не спрацювали, а тому потрібна “нова структура”, щоб гарантувати безпеку нашої країни.

– Нам потрібні нові рамки для довготривалої безпеки. Від прав людини до ядерних погроз, від Грузії до Молдови РФ чинила порушення за порушенням щодо країн, не охоплених колективною безпекою НАТО. І відповідь на це міжнародної спільноти не була достатньо сильною, – наголосив Сунак.

Він згадав слова генсека НАТО Єнса Столтенберга, що Україна в майбутньому стане членом цього військового блоку. Сунак додав, що перш ніж це станеться, союзникам потрібно зробити більше для посилення довгострокової безпеки України.

Ми повинні надати їм передові можливості за стандартами НАТО, які потрібні їм на майбутнє. І ми повинні продемонструвати, що залишимося на їхньому боці у захисті їх країни. Україна потребує і заслуговує на гарантії такої підтримки, – заявив британський прем’єр.

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Він уточнив, що напередодні саміту НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі, союзники України повинні зібратися та “розпочати вибудовувати такі довгострокові гарантії”.

– Нашою метою має бути створення у Вільнюсі нової хартії з метою захисту України від майбутньої агресії РФ, – зазначив Сунак.

Він нагадав, що йдеться не лише про безпеку та суверенітет України, а й “кожної нації”, оскільки повномасштабне вторгнення РФ, “її огидні воєнні злочини та безвідповідальна ядерна риторика є симптомами ширшої загрози всьому, у що ми віримо”.

Насамкінець Ріші Сунак процитував слова президента України Володимира Зеленського, який під час звернення до британських депутатів сказав, що Київ та його союзники прямують “до найважливішої перемоги в нашому житті”, перемоги над “самою ідеєю війни”.

– У нас не може бути більшої мети, ніж довести його правоту, – підсумував прем’єр Британії.

На заяву Ріші Сунака вже відреагували в Офісі президента України. Керівник ОПУ Андрій Єрмак подякував політику за підтримку української пропозиції щодо гарантій безпеки.

– Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтримав необхідність надання гарантій безпеки для захисту України від російської агресії. Бо це також інструмент захисту Європи, – зазначив Єрмак.

Як відомо, генсек Єнс Столтенберг не виключав, що після перемоги України у війні союзники по НАТО можуть стати стороною домовленостей щодо гарантій безпеки для нашої держави.

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Джерела: AP, Sky News, The Guardian
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