Білий дім попереджав Кремль про візит Байдена до Києва – АР

Лютий, 20 в 16:24

Адміністрація президента США Джо Байдена попереджала Росію про його візит до України незадовго до вильоту з Вашингтона, щоб “уникнути прямого конфлікту між двома ядерними державами”, повідомляє Associated Press.

– Білий дім не став вдаватися в подробиці, але радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що він повідомив Москву про візит Байдена до Києва незадовго до його від’їзду “з метою деконфліктності”, щоб уникнути будь-яких прорахунків, які могли б призвести до прямого конфлікту між двома ядерними державами, – пише видання.

За словами Саллівана, планування візиту Байдена до Києва проходило в закритому режимі з відносно невеликою групою помічників.

Він сказав, що Байден ухвалив остаточне рішення про поїздку до України, яка готувалася місяцями, у п’ятницю під час зустрічі в Овальному кабінеті.

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У понеділок, 20 лютого, Джо Байден відвідав Україну з неоголошеним візитом за кілька днів до річниці повномасштабного вторгнення Росії.