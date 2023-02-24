Лютий, 24 в 11:57

У п’ятницю 24 лютого прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув до Києва на перші роковини повномасштабного вторгнення.

Про це у Twitter написав речник польського уряду Пьотр Мюллер.

– Через рік після початку військових дій Росії прем’єр-міністр Матеуш Моравецький поїхав до Києва, щоб дати чіткий сигнал про подальшу підтримку в захисті України від Росії, – написав Мюллер.

Речник зазначив, що після початку війни, 15 березня, польські дипломати були у Києві, щоб переконатися, що Україна не залишиться одна.

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Моравецького зустрів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Разом вони вшанували пам’ять полеглих захисників України.

– Рівно рік тому Польща однією з перших прийшла на допомогу Україні. Сьогодні польський народ продовжує стояти пліч-о-пліч з українцями. Вдячний прем’єр-міністру Матеушу Моравецькому за візит до Києва в річницю повномасштабного вторгнення Росії, – написав Шмигаль у своєму Telegram.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув до Києва / 4 фотографии

Фото: Денис Шмигаль