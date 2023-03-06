Через брак техніки РФ перекидає в Україну 60-річні танки – розвідка Британії

Березень, 06 в 10:24

Через велику втрату важкої бронетехніки окупанти перекидають в Україну застарілі танки, що мають безліч вразливих місць на сучасному полі бою.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Британії.

– Російські військові, продовжують використовувати 60-літні основні бойові танки Т-62. Існує реальна можливість того, що навіть підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії, яка, як вважається, є головним танковим з’єднанням Росії, будуть переозброєні на Т-62, щоб заповнити колишні втрати, – йдеться у повідомленні.

Останніми днями в Україні було виявлено російські бронетранспортери БТР-50, які вперше надійшли на озброєння у 1954 році.

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– З літа 2022 року близько 800 Т-62 було знято зі зберігання, і деякі з них отримали модернізовані прицільні системи, які, швидше за все, підвищать їхню ефективність у нічний час, – розповіли у Міноборони Британії.

Як зазначається у повідомленні, обидва ці старовинні типи машин матимуть безліч вразливих місць на сучасному полі бою, включаючи відсутність сучасної вибухо-реактивної броні.

Нагадаємо, раніше у британській розвідці повідомляли, що через брак боєприпасів РФ відправляє своїх солдатів на штурм Українських позицій з лопатами.

Тим часом ЗСУ підсилюють позиції на Бахмутському напрямку елітними військами та посувають ПВК Вангера до північних околиць міста.