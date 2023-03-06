Березень, 06 в 6:51

Минулої доби наші воїни відбили понад 95 атак російського ворога на п’яти напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, загарбники не полишають спроб вести наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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На цих напрямках окупантів зупинили в районах Білогорівки і Невського Луганської області та Залізнянського, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки, Бахмута та Іванівського на Донеччині.

Ворог й надалі порушує правила ведення війни – б’є по цивільних об’єктах, житлових будинках, намагається знищити критичну інфраструктуру.

Протягом минулої доби противник завдав 27 авіаційних та чотири ракетних удари. Понад 70 разів гатив із реактивних систем залпового вогню.

Досі залишається загроза завдання ракетних ударів по нашій території.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 376-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.