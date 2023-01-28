У Чехії закінчилось голосування у другому турі виборів президента республіки.

Як повідомляє чеський портал Novinky, за попередніми даними підрахунку голосів, понад 58% голосів виборців здобуває ексглава Військового комітету НАТО, генерал у відставці Петр Павел.

За результатом обрахунку 99,74% голосів Петр Павел отримує 58,24% підтримки виборців, коли у колишнього прем’єра Чехії Андрея Бабіша лише 41,75%.

Зараз дивляться

На виборах явка виборців склала 70,22%.

Очільник уряду Чехії Петр Фіала вже привітав переможця. За його словами, Павел є тією людиною, яка зможе налагодити конфлікт, а не розпалювати їх.

– Вітаю Петра Павла з обранням 4-м Президентом Чеської Республіки. Переміг громадянський кандидат. Цінності, які він представляв, перемогли. Це надзвичайно важлива новина в ці міжнародно та економічно складні часи, – написав він у Twitter.

Gratuluji Petru Pavlovi ke zvolení v pořadí 4. prezidentem České republiky. Vyhrál občanský kandidát. Vyhrály hodnoty, které reprezentoval. To je mimořádně důležitá zpráva v této mezinárodně i ekonomicky složité době… pic.twitter.com/sWR8nQ1M46 — Petr Fiala (@P_Fiala) January 28, 2023

Президент України Володимир Зеленський також привітав Петра Павла після повідомлень чеських медіа про перемогу на президентських на виборах.

– Щиро вітаю Петра Павла із переконливою перемогою на виборах Президента Чеської Республіки. Ціную вашу підтримку України та нашої боротьби проти російської агресії. Буду радий тісній особисті співпраці на благо народів України та Чехії та в інтересах об’єднаної Європи, – написав Зеленський Twitter.

Щиро вітаю @general_pavel із переконливою перемогою на виборах Президента Чеської Республіки. Ціную вашу підтримку України та нашої боротьби проти російської агресії. Буду радий тісній особисті співпраці на благо народів України та Чехії та в інтересах об'єднаної Європи. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 28, 2023

Результати виборів Державна виборча комісія Чехії оголосить 31 січня. У період з 1 по 10 лютого хід та результати обох турів президентських виборів можна буде оскаржити у Вищому адміністративному суді.

Що відомо про кандидата

Петр Павел (61 рік) з 1979 до 1983 року навчався у Військовому коледжі сухопутних військ у Вишкові на розвідника, а з 1988 по 1991 роки отримав післядипломну освіту у Військовій академії у Брно за напрямом командно-штабної розвідки.

З 2005 року навчався в Королівському коледжі оборонних досліджень у Лондоні, а у 2005—2006 роках — у Королівському коледжі Лондона, де здобув ступінь магістра мистецтв у галузі міжнародних відносин.

З 2012 по 2014 роки був очільником Генерального штабу армії Чехії. Вже з 2015 по 2018 роки Петр Павел займав найвищу військову посаду у Північноатлантичному союзі, очолюючи Військовий комітет НАТО.

У листопаді 2018-го пішов у відставку з армії. У червні 2022 року Павел оголосив про намір балотуватися на президентських виборах у Чехії.

Політик володіє англійською, французькою та російською мовами. Має двох синів від першої дружини — Гани. Удруге одружений із Євою, яка є полковницею авіації.

Петр Павел і Україна

Політик неодноразово виступав за необхідність військової допомоги Україні. Він також був ініціатором збору коштів для допомоги українським Збройним силам.

Петр Павел позиціонує себе як прозахідний кандидат, який підтримує допомогу Україні.

За часів свого очільництва Військового комітету НАТО Павел ініціював встановлення “гарячої лінії” з Генштабом Росії та особисто контактував із главою Генштабу Росії генералом Валерієм Герасимовим, з яким тоді обговорювалась тема Криму після окупації Росією та війна в зоні ООС.

Крім того, Петр Павел був в Україні за час, поки обіймав посаду глави Військового комітету НАТО.

Як повідомляє Детектор медіа, напередодні дня виборів на поштові скриньки чехів невідомі надіслали листи, в яких стверджувалося, що Петр Павел помер у ніч проти 26 січня від “імовірної серцевої недостатності”.

Журналісти з’ясували, що лист був розісланий через російський поштовий сервіс Яндекс, а у самому листі посилались на слова начебто речниці Петра Павела.

За даними видання, невідомі надіслали не лише лист із повідомленням про смерть Павела. Згодом на поштові скриньки прийшов ще один: від імені його менеджерки з комунікацій. У цьому ж листі стверджувалося, що вночі кандидат у президенти Чехії пережив клінічну смерть, але вижив завдяки зусиллям лікарів.

– Проте все це — неправда, а цитата менеджерки — фейкова, – пише видання.

Сам Петр Павел згодом прокоментував ці повідомлення і заявив, що ситуацію розслідує кримінальна поліція Чехії.

Фото: General Pavel