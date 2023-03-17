Березень, 17 в 17:36

Відтепер президент Росії Володимир Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконного примусового переміщення українських дітей.

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт диктатора Путіна та уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової. Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

– Це означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним, а його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності, – заявив генпрокурор.

За словами Костіна, це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права.

Зараз дивляться

У 2014 та 2015 роках Україна звернулася до МКС із запитами щодо розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності, вчинених на території України. У 2022 році було ухвалено необхідні зміни до законодавства, які дозволили Офісу прокурора МКС повноцінно здійснювати розслідування в Україні.

До МКС було передано понад 40 томів матеріалів кримінального провадження. Зокрема електронні докази, протоколи оглядів за методикою Берклі, протоколи з відео допитами свідків та потерпілих.

У межах кримінального провадження, розпочатого за фактом порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України), перевіряється інформація щодо примусової депортації щонайменше 16 226 дітей. Досудове розслідування триває та здійснюється СБУ.