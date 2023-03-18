Байден про ордер МКС на арешт Путіна: Дуже сильний аргумент
Президент США Джо Байден вважає справу Міжнародного кримінального суду щодо воєнних злочинів російського диктатора Володимира Путіна обґрунтованою, а ордер на його арешт – “дуже сильним аргументом”.
Про це американський лідер заявив в інтерв’ю CNN.
– Я думаю, що це виправдано, – сказав Байден.
Він визнав, що авторитет МКС не визнається ні США, ні Росією, проте зауважив, що ордер на арешт – “це дуже сильний аргумент”, наголосивши, що Путін “явно скоїв військові злочини”.
Міжнародний кримінальний суд (МКС) 17 березня видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
У заяві МКС зазначено, що Путін несе відповідальність за воєнний злочин депортації дітей з окупованих районів України в Російську Федерацію.
Легітимність Міжнародного кримінального суду визнають 123 країни, тому Україна може вимагати арешту Путіна від країн, які ухвалили Римський статут.