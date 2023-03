Березень, 18 в 1:03

17 березня Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Львової-Бєлової за звинуваченням у примусовому вивезенні дітей з України.

Згодом заголовки з рішенням МКС стали головною новиною дня для низки західних ЗМІ, очолили перші шпальти газет та стали приводом для реакції міжнародних організацій.

Як відреагували провідні медіа та найвпливовіші міжнародні організації на рішення МКС – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch привітала рішення суду та назвала це “тривожним дзвінком” для інших потенційних злочинців.

– Це великий день для багатьох жертв злочинів, які скоюють російські війська в Україні з 2014 року. Завдяки цим ордерам на арешт Міжнародний кримінальний суд оголосив Путіна особою в розшуку і цим зробив перший крок, щоб покласти край безкарності, яка вже надто довго надихає злочинців у російській війні проти України. Ці ордери надсилають чітке повідомлення про те, що накази вчиняти серйозні злочини проти цивільних осіб або толерування серйозних злочинів проти цивільних може призвести до тюремної камери в Гаазі, – заявив заступник директора з питань міжнародного правосуддя в організації HRW Балкіс Джарра.

Американська газета NYT пише, що попри те, що МЗС Росії відхилило ордери на арешт, зазначивши, що воно не є стороною в суді, ордери на арешт Путіна поглиблять його ізоляцію на Заході і можуть обмежити його пересування за кордоном.

– Це робить Путіна вигнанцем… Якщо він подорожує, він ризикує бути заарештованим. Це ніколи не зникне, – сказав у коментарі NYT Стівен Рапп, колишній посол з особливих доручень, який очолював Управління глобального кримінального правосуддя в Державному департаменті США.

За його словами, Росія не зможе отримати звільнення від санкцій без виконання ордерів.

– Або Путін постане перед судом у Гаазі, – сказав Рапп, – або він буде все більше і більше ізольований і помре з цим тягарем над головою.

Юрист-міжнародник з прав людини та керуючий партнер Global Rights Compliance Вейн Джордаш каже, що ордери МКС є першим з багатьох, які будуть оголошені.

– Це важливий перший крок. Є розумні підстави вважати, що Путін несе відповідальність за ці воєнні злочини та багато інших. Молодці, МКС, – написав він у Twitter.

В коментарі виданню The Guardian він додав, що “протягом наступних кількох місяців з’явиться більше (ордерів на арешт, – Ред.). Це свого роду попереджувальний постріл. Це прокурор тільки починає справу”.

Essential first step. Reasonable Grounds to believe that Putin s responsible for these war crimes and many others. Kudos to the ICC. https://t.co/ecdq17Evb2 — Wayne Jordash (@WayneJordash) March 17, 2023

“Лише початком” ордери на арешт Путіна назвав і верховний представник ЄС з міжнародних питань Жозеп Боррель.

– Це важливе рішення для міжнародного правосуддя і для народу України. Ми чітко заявили в Європейському Союзі, що відповідальні за незаконну агресію проти України мають постати перед правосуддям, – вказав Боррель.

Інше американське видання, The Washington Post, вважає, що крок МКС є значною мірою символічним, оскільки Росія, як і США, не визнає юрисдикцію МКС.

У коментарі WP професор права Американського університету Роберт Голдман зазначив, що для МКС вкрай незвично видавати ордери на арешт за воєнні злочини, коли конфлікт триває, і “досить безпрецедентно” переслідувати чинного главу держави, хоча МКС раніше видавав ордери на арешт колишнього президента Судану Омара аль-Башира, коли той перебував при владі. Південна Африка опинилася під ударом через те, що не заарештувала Башира, коли він приїхав до країни.

За словами Голдмана, ймовірне насильницьке переміщення дітей є “дуже серйозним воєнним злочином”. Але він висловив занепокоєння тим, що судовий позов проти Путіна зараз може ускладнити можливе укладення мирної угоди.

– Це дає Україні дуже сильну аргументацію, щоб сказати, що умовою врегулювання є те, що ми або не будемо мати справу з людиною, яка розшукується за воєнні злочини, або що ця людина повинна бути доставлена до МКС, щоб заплатити за свої злочини, що є нереалістичною пропозицією, – сказав Голдман.

На своїй сторінці у Twitter генерал-лейтенант Марк Гертлінг, колишній Командувач армією США в Європі привітав рішення щодо видачі ордерів МКС та зазначив, що це може змінити підхід до Росії президента Китаю Сі Цзіньпіна, який наступного тижня має намір відвідати РФ.

– Заслужена слава для Путіна. Я впевнений, що це може вплинути на підхід Сі до свого “товариша” під час візиту. Ідеальний час (для того, щоб оголосити ордер, – Ред.), – написав Гертлінг.

Well-deserved notoriety for Putin. I’m sure this may affect Xi’s approach to his “friend” during the visit. Perfect timing. https://t.co/WTglOKfWqk — MarkHertling (@MarkHertling) March 17, 2023

Старший науковий співробітник Німецького Фонду Маршалла США Джонатан Кац також вважає, що ордер МКС може вплинути на відносини між Росією та Китаєм.

– Сьогоднішнє рішення МКС є важливим кроком для притягнення Путіна до відповідальності за злочинну депортацію українських дітей. Це вершина айсберга для притягнення Росії до відповідальності за війну. Такі лідери, як Сі з Китаю, наступного тижня потиснуть руку воєнному злочинцю, який полює на дітей, – написав він у Twitter.

ICC decision today is big deal & critical to hold Putin accountable for Criminal deportation Ukrainian children. Tip of iceberg for Russia war accountability. Leaders like China’s Xi next week will be shaking hand of war criminal preying on children @gmfus https://t.co/UN27tUuJce — Jonathan Katz (@JonDKatz) March 17, 2023

В інтерв’ю французькому телеканалу France 24 після того, як МКС видав ордер на арешт президента Росії, головний прокурор суду Карім Хан заявив, що це важливий день для міжнародного правосуддя. Цей ордер ознаменував “перший випадок, коли міжнародний суд висунув звинувачення главі держави з “Великої п’ятірки”, сказав Хан, маючи на увазі п’ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН.

У коментарі WSJ Девід Шеффер, колишній посол США з особливих доручень з питань воєнних злочинів сказав, що цей ордер може змінити ставлення до Путіна всередині Росії.

– Я думаю, що це також підірве їхню легітимність всередині Росії… Вони назавжди будуть ідентифіковані як обвинувачені, що переховуються від Міжнародного кримінального суду, – сказав він.

В інтерв’ю німецькому виданню Redaktionsnetzwerk Deutschland міністр юстиції ФРН Марко Бушманн також привітав ордер на арешт Путіна.

– Будь-хто, хто розпалює криваву війну, як Путін, повинен відповісти за це в суді… Найкращим рішенням буде, якщо обвинувальний акт буде переданий до Міжнародного кримінального суду. Виданий зараз ордер на арешт за воєнні злочини є важливим сигналом рішучості, – сказав він.

Крім того, важливо продовжувати думати про інші моделі “того, як ми здійснюємо послідовне переслідування, наприклад, за допомогою спеціального трибуналу для переслідування злочину агресивної війни”, додав Бушман.

Нагадаємо, 17 березня МКС оголосив, що Путін відповідальний за депортацію українських дітей з окупованих територій до Росії. Цей захід навряд чи матиме якийсь негайний вплив, але ордер на арешт такого впливового чинного глави держави, як Путін, ніколи раніше не видавався.

Російська Федерація не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

У квітні 2022 року офіс уповноваженої з прав дитини РФ Львової-Бєлової повідомляв, що близько 600 дітей з України вони помістили в дитячі будинки в Курську та Нижньому Новгороді, перш ніж відправити жити в сім’ї в Московській області.